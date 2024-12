Năm 2024, số ca mắc sởi tăng hơn 130 lần

Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Lương Tâm cho biết, số ca sốt phát ban nghi sởi là 38.364 (tăng hơn 94 lần so với năm 2023) và số ca dương tính với sởi là 6.725 ca (tăng hơn 130 lần so với năm 2023). Các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao, như: Đồng Nai (6.360 ca), thành phố Hồ Chí Minh (4.758 ca), Bình Dương (4.745 ca), Cà Mau (2.405 ca)… Đến nay, cả nước đã ghi nhận 13 ca tử vong do sởi, trong đó chủ yếu là trẻ em do “bệnh chồng bệnh”, người già có bệnh nền.

Cũng đề cập đến nguyên nhân khiến dịch sởi gia tăng tại một số địa phương thời gian qua, ông Nguyễn Lương Tâm chỉ ra, miễn dịch cộng đồng không đạt yêu cầu do công tác tiêm chủng bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, còn nhiều yếu tố khác như: Ý thức phòng bệnh của người dân còn hạn chế; Thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế diễn ra cục bộ; Kinh phí bố trí cho công tác phòng, chống dịch hằng năm hạn chế...

Điều trị cho bệnh nhân mắc sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cùng với sởi, năm 2024, nước ta cũng ghi nhận 287.548 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 8 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc giảm 18,6% nhưng tử vong lại tăng 5 ca. Theo thống kê, các trường hợp tử vong do cúm chủ yếu ở người già, có bệnh nền như: Đái tháo đường, tăng huyết áp…

Ngành y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong dịp Tết năm 2025, sẵn sàng các phương án trong tình huống dịch bệnh gia tăng; Tổ chức đáp ứng kịp thời và hiệu quả để kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh trở nặng, tử vong.