Mập mờ phòng khám tư nhân mang tên “bệnh viện”

Ngày 24/10, Sở Y tế TP HCM cho biết, thời gian qua, trên địa bàn Thành phố xuất hiện tình trạng một số phòng khám tư nhân sử dụng tên gọi có cụm từ “bệnh viện” trên các quảng cáo, biển hiệu. Điều này đã gây nhầm lẫn cho người dân trong việc lựa chọn dịch vụ y tế, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh tại các cơ sở này.

Khi tra cứu về thông tin doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố cho thấy hiện có ít nhất 184 doanh nghiệp tư nhân sử dụng tên khi đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư có chữ cụm từ “bệnh viện” nhưng không hoạt động theo mô hình bệnh viện.

Một cơ sở chưa có giấy phép hoạt động đã mang tên “bệnh viện” (tên của doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận kinh doanh là Công ty TNHH bệnh viện thẩm mỹ E-Star) - Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Trong số đó, có các doanh nghiệp khi đăng ký thủ tục hành chính để thành lập phòng khám buộc Sở Y tế phải cấp phép với tên gọi có cụm từ “bệnh viện” vì lý do phòng khám đăng ký lấy tên theo tên của doanh nghiệp đã được in trong giấy chứng nhận kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đã quy định rõ các hình thức tổ chức và các điều kiện để cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo đó, điều kiện cấp phép cho “bệnh viện” và “phòng khám” có sự khác biệt về quy mô, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, nhân sự cùng các điều kiện khác.

Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của mỗi cơ sở y tế , do vậy, việc các phòng khám sử dụng từ “bệnh viện” trong tên gọi không chỉ không đúng với chức năng, nhiệm vụ mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi và lòng tin của người dân.

Theo số liệu của Thanh tra Sở Y tế TP HCM từ ngày 1/1/2024 đến nay, đã có 10 cơ sở kinh doanh đăng ký chữ “bệnh viện” trong tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật, bị xử lý vi phạm hành chính (6 phòng khám chuyên khoa gồm 1 PKCK Mắt, 1 PKCK Ngoại, 3 PKCK Thẩm mỹ và 1 PKCK Răng Hàm Mặt; 3 phòng khám đa khoa, 1 cơ sở chăm sóc da, ngoài ra còn có 1 cơ sở hành nghề thẩm mỹ nhưng không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM nêu một số kiến nghị và giải pháp để các cơ quan chức năng xem xét thực hiện. Cụ thể:

Bổ sung các quy định pháp lý: Kiến nghị bộ, ngành và các đơn vị liên quan xem xét, bổ sung các quy định về việc đặt tên cơ sở y tế, khắc phục tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng khám nhưng sử dụng danh nghĩa tên “bệnh viện”.

Siết chặt quy trình cấp phép: Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các quy định liên quan, đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch địa phương) xem xét, siết chặt quy trình thẩm định và từ chối cấp phép đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên đăng ký không đúng hình thức tổ chức được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể là đối với các doanh nghiệp xin đăng ký tên có ngành hoạt động không phải là bệnh viện nhưng đặt tên có cụm từ “bệnh viện”.

Đồng thời kiến nghị việc các doanh nghiệp tư nhân đã đăng ký tên là “bệnh viện”, trong trường hợp không đủ phạm vi hoạt động đầy đủ là một bệnh viện thì thực hiện việc điều chỉnh tên và không tiếp tục sử dụng từ “bệnh viện” trong tên gọi.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành: Tiếp tục phối hợp các sở, ban ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, xử lý nghiêm đối với các cơ sở có sai phạm hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, đặc biệt là các phòng khám thường xuyên nhận được phản ánh, khiếu nại từ người dân. Các sở, ban ngành có thể tham khảo các thông tin cần thiết về các cơ sở hành nghề y tế tại địa chỉ https://tracuu.khambenh.gov.vn của Sở Y tế, tại đây tất cả thông tin về giấy phép, danh mục kỹ thuật, điểm đánh giá chất lượng, xử phạt vi phạm hành chính đều được Sở Y tế công khai, minh bạch.

Theo Sở Y tế TP HCM, trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên, trong số đó đã có các phòng khám lợi dụng sự thiếu am hiểu của người tiêu dùng để đặt tên cơ sở khám chữa bệnh theo cách gây hiểu lầm, như kèm thêm tên các bệnh viện, dẫn đến nhiều người dân đã vô tư đến những địa điểm được quảng cáo, giới thiệu là bệnh viện để khám chữa bệnh và sử dụng dịch vụ mà chưa tìm hiểu rõ.

Sự mập mờ trong việc sử dụng tên gọi “bệnh viện” của các phòng khám tư nhân hiện là một vấn đề đặt ra của xã hội và cần có giải pháp khắc phục kịp thời.