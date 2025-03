Diễn viên Quý Bình qua đời vì u nào, bệnh nguy hiểm thế nào?

Ngày 6/3, khán giả bàng hoàng trước thông tin diễn viên Quý Bình qua đời. Đông đảo sao Việt đã đăng tải bài viết bày tỏ sự thương tiếc xót xa trước sự ra đi của anh.

Được biết, nam diễn viên bị mắc bệnh u não, đã có khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh tật và quyết định giấu kín thông tin với công chúng. Do đó khi thông tin anh qua đời được công bố, không ít người cảm thấy đột ngột, bất ngờ.

Diễn viên Quý Bình qua đời sáng 6/3, sau thời gian điều trị ung thư não.

U não nguy hiểm như nào?

Bệnh u não có thể gây ra nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người. Dù là u não lành tính hay ác tính, chúng đều có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, để lại nhiều di chứng và nguy cơ tử vong.

Khối u não sẽ tạo ra một áp lực không nhỏ lên cấu trúc não khiến não bị rối loạn chức năng, tổn thương mạch máu não gây ra đột quỵ và các vấn đề liên quan đến máu não. Ngoài ra, khối u não chèn ép dây thần kinh có thể gây ra tình trạng liệt nửa người, thoát vị não,...

Nhận diện các dấu hiệu cảnh báo u não

Tùy theo tuổi mắc bệnh, vị trí và tính chất mô bệnh học của u mà bệnh nhân có các biểu hiện khác nhau. Các triệu chứng này thường biểu hiện khác nhau đối với mỗi người bệnh, tùy thuộc vào vị trí khối u, loại u, kích thước và tốc độ phát triển của nó.

Đau đầu dai dẳng

Đau đầu dai dẳng là triệu trứng phổ biến, có thể bắt gặp ở khoảng 50% số bệnh nhân u não . Thường đau nhiều vào sáng sớm hay nửa đêm về sáng, đau lặp lại hàng ngày, càng ngày càng đau nhiều hơn về cả cường độ và thời gian. Ở trẻ nhỏ chưa biết phàn nàn đau có thể biểu hiện bằng bỏ ăn, quấy khóc, ngủ ít, vật vã.

Biểu hiện nôn và buồn nôn

Kèm với tình trạng đau đầu là biểu hiện nôn, bệnh nhân có khối u não thường nôn vào buổi sáng, sau mỗi lần nôn bệnh nhân thường mệt hơn, nhưng đỡ đau đầu.

Nếu để bệnh nhân nôn nhiều có thể dẫn đến suy kiệt, mất nước, rối loạn điện giải. Thời gian đầu, dấu hiệu chưa rõ ràng thì một số ít bệnh nhân được chẩn đoán là triệu chứng nôn đơn thuần có thể nghi ngờ do vấn đề bệnh lý tiêu hóa, đến khi thực hiện các xét nghiệm, chỉ định cho kết quả rõ ràng hơn mới phát hiện ra u não.

Ảnh minh họa.

Giảm thị lực

Khối u não thường ảnh hưởng đến thị giác. Khối u lớn gây choán chỗ, tăng áp lực trong sọ, chèn lên dây thần kinh thị giác làm giảm tầm nhìn và sức nhìn của người bệnh.

Người bệnh u não có thể bị thay đổi tầm nhìn đột ngột, mắt mờ do phạm vi nhìn hạn chế. Mắt sưng, sụp mí, thay đổi võng mạc cũng cảnh báo áp lực từ khối u não.

Căng thẳng kéo dài, trầm cảm

Biểu hiện cáu gắt, mệt mỏi, căng thẳng, dễ kích động, kém tập trung, ngủ nhiều hoặc luôn ở trạng thái buồn ngủ cũng là một trong những biểu hiện cần chú ý.

Yếu liệt vận động

Khi mắc u não người bệnh thường có cảm giác yếu liệt, tê bì, cảm giác kiến bò ở bàn tay, bàn chân. Tê, yếu thường có xu hướng một bên thân người, nhất là bệnh nhân có hội chứng trên lều tiểu não: thường sẽ giảm hoặc mất cảm giác nửa người, yếu hoặc liệt vận động nửa người, rối loạn nói (có thể hiểu lời nói nhưng bệnh nhân không nói được hoặc nói được nhưng không hiểu lời nói), rối loạn nhìn, rối loạn ý thức, giảm sự tập trung, rối loạn giấc ngủ.

Lú lẫn

Người bị u não sẽ có biểu hiện lú lẫn, thường xuyên nhầm lẫn, quên quên, nhớ nhớ. Dấu hiệu này xuất hiện ở giai đoạn muộn của bệnh.

Co giật xảy ra do u não gây ra các bất thường trong hoạt động điện não. Đây là dấu hiệu của các u ở vùng thùy trán hoặc thùy thái dương. Thông thường cơn co giật thường đi kèm với rối loạn ý thức hoặc thay đổi hành vi. Co giật toàn thân hoặc khu trú (chỉ xảy ra ở một phần cơ thể), mất ý thức tạm thời, có thể kèm theo cắn lưỡi hoặc mất kiểm soát tiểu tiện. Sau cơn co giật, người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi.

Làm sao để kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân u não?

Bác sĩ sẽ dựa trên các yếu tố chủ quan và khách quan để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc kết hợp các phương pháp với nhau nhằm mục đích làm ngưng sự phát triển của khối u não và kéo dài sự sống cho người bệnh.

Bệnh u não sống được bao lâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ: Bệnh nhân cần tuân thủ tuyệt đối những chỉ định cũng như phác đồ điều trị bác sĩ đã đưa ra để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Tập thể dục và ăn uống lành mạnh: Duy trì một chế ăn uống và sinh hoạt khoa học đối với bệnh nhân u não là rất quan trọng. Bởi điều này giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa biến chứng, nuôi dưỡng cơ thể và nâng cao hiệu quả điều trị.

Giữ tinh thần lạc quan: Việc suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, giảm hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian sống. Do đó, bệnh nhân u não hãy luôn giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống.

Nhờ sự hỗ trợ từ người thân: Người thân và bạn bè xung quanh là những người có thể ở bên cạnh, chăm sóc, động viên cũng như hỗ trợ tài chính cho người bệnh, tạo cơ hội kéo dài thời gian sống sau điều trị.