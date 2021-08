Loạt món ăn từ sâu trên thế giới khiến thực khách sợ khóc thét

Bất chấp vẻ ngoài kinh dị, sâu bướm Mopane là món ăn từ sâu ưa thích của một bộ phận các nước miền nam châu Phi. Thậm chí, giá thành của nó đắt đỏ không kém cạnh gì so với những món ăn nổi tiếng trên thế giới. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ gớm ghiếc nhưng loài sâu này được coi là nguồn protein dồi dào cho người dân nghèo châu Phi và đến nay, nó rất được ưa chuộng. Nhất là ở Zimbabwe, sâu bướm Mopane là một trong những món ăn đặc sản phổ biến ở cả nông thôn lẫn thành thị. Món sâu Mopane có sẵn trong hầu hết từ các siêu thị, những nhà hàng đắt tiền đến các quán ăn tại địa phương và có giá cao hơn hầu hết các loại thực phẩm khác. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sâu bướm Mopane có hàm lượng protein gấp ba lần thịt bò. Ngoài ra, sâu bướm Monape còn là một nguồn cung cấp đáng kể các chất kali, natri, canxi, phốt pho, magie, kẽm, mangan, đồng.Ấu trùng sâu bướm (Australia): Ấu trùng sâu bướm Witchetty màu trắng, kích thước lớn chuyên ăn gỗ hoặc rễ cây Witchetty (mọc nhiều ở Úc) đã trở thành món ăn vặt ngon, bổ rẻ mà phụ nữ và thổ dân bản địa yêu thích. Cách ăn những chú sâu béo núc tiện lợi nhất là vùi chúng trong tro nóng hoặc luộc chín, thậm chí có người khoái ăn sống. Do nguồn thức ăn của loài sâu bướm Witchetty là gỗ cây nên thịt chúng có vị thơm ngon như hạnh nhân. Khi nấu chín thì săn lại như thịt gà màu vàng óng ăn bùi, kích thích vị giác. Đặc biệt, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng trong ấu trùng Witchetty chứa rất nhiều axit oleic - 1 loại chất béo đơn bão hoà omega-9 rất tốt cho sức khoẻ. Sâu tre (Thái Lan): Tại Thái Lan và một số trong những nước Đông Nam Á, sâu tre từ lâu được xem là món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Sâu tre ở Thái Lan thông dụng chính là món chiên. Hàng đêm, món ăn này rất có thể tìm thấy khắp những phố phường ở Thái Lan. Phóng viên Karla Cripps của CNN cũng phải khen món này tuyệt hảo, mỗi túi sâu tre giá khoảng 20 baht. Tamilok (sâu gỗ) trông như những con giun nhỏ nhếch nhác nhưng lại là món ăn đặc sản phổ biến ở vùng Palawan và Aklan của Philippines. Loài sâu gỗ này chỉ sinh trưởng tại những khu rừng ngập mặn Philippines. Con sâu thân mềm nhũn chỉ được rắc chút hạt tiêu rồi ăn sống. Tuy nhiên, với hình dáng giống giun, việc thưởng thức món ăn kinh dị này vẫn là thử thách đáng e ngại với nhiều người. Ảnh: IT Mời độc giả xem video "Hương vị quê trong món canh chua mận". Nguồn: THDT.

