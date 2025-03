Loại đặc sản “bốc mùi khó ngửi” nhưng cực hút khách

Nậm pịa là món ăn truyền thống của bà con dân tộc Thái, chỉ có từ Mộc Châu đến Sơn La. Trong tiếng Thái, "nậm" nghĩa là canh, "pịa" nghĩa là chất sền sệt trong ruột non của bò hoặc phân non. Món ăn có cái tên kì lạ, nguyên liệu... kỳ quặc này lại thứ đặc sản được ưa thích đặc biệt của đồng bào nơi đây. Ngoài "pịa", món ăn còn có tiết đông, sụn, đuôi, thịt, bạc nhạc, lục phủ ngũ tạng như dạ dày, gan... Ảnh InternetNậm pịa đưa lên bàn ăn có màu nâu sấm, sánh sệt và có mùi khá khó chịu, vị đắng nên không phải ai cũng có thể ăn. Nhưng một khi đã biết ăn, nhiều người phải công nhận rằng mình bị nghiện cái vị ngai ngái ấy lúc nào không hay. Ảnh Internet Bún cua thối là một đặc sản nổi tiếng của Pleiku, nhưng thực sự đây là món nặng mùi và không dễ ăn với đại đa số người lần đầu tiên nếm thử. Lý do bởi nước lèo của món bún này là nước cua đồng ủ qua một ngày đêm rồi mới mang nấu. Vì đã ủ và lên men nên nước dùng của bún cua thối có màu đen đặc trưng và nặng mùi đến độ cách nồi nước dùng mấy nhà vẫn ngửi thấy. Ảnh Internet Bún cua thối chính là món ăn gây nhiều tranh cãi, người không chịu được mùi sẽ khó mà ăn được. Nhưng nếu ăn quen, bạn sẽ cảm nhận được vị đậm đà, cay cay rất riêng. Thậm chí chính thứ nước dùng nặng mùi, đậm đà đó đã gây nghiện cho nhiều người. Ảnh Internet Dù là đặc sản có mùi vị đặc trưng được người địa phương yêu thích nhưng da trâu thối lại khiến nhiều du khách chỉ nghe tên và ngửi mùi cũng đủ "toát mồ hôi", không dám thưởng thức. Ảnh InternetDa trâu thối (hay còn gọi là năng min) là một món ăn đặc trưng của người Thái vùng Tây Bắc. Món này được làm từ nguyên liệu chính là da con trâu. Sau khi lọc sơ chế, da trâu được đem gói lá chuối ủ khoảng hai ngày tùy điều kiện thời tiết. Ảnh Internet Món thịt thối còn được gọi là Kính Coong - đặc sản chỉ có ở người Khơ Mú (Sơn La). Hiểu theo tiếng Khơ Mú, "Coong" có nghĩa là tổng hợp của hầu hết các loại rau củ quả, ớt, hành tỏi, cà rừng, mắc khén... nấu với thịt thối. "Kính" có nghĩa là một loại canh thập cẩm. Nôm na, Kính Coong có nghĩa là canh thịt thối. Ảnh Internet Để có được nguyên liệu đặc biệt này, người Khơ Mú treo thịt lên gác bếp hàng tuần, hàng ngày vẩy nước để tạo độ ẩm, thu hút ruồi nhặng bay đến làm tổ, mang theo cả vi sinh vật. Họ sử dụng những phần thịt dễ bị thối nhất, không cần ướp gia vị mà cứ để xuất hiện thứ mùi đặc trưng. Thịt càng thối, càng có nhiều dòi thì món ăn càng ngon. Ảnh Internet Cá thính hay còn gọi là cá muối chua, là món ăn được làm từ các loại cá nước ngọt còn tươi đem sơ chế, ướp thính để lên men chua, thơm, làm chín một cách tự nhiên. Cá thính thịnh hành như một trong những món ăn mặn dân dã, phổ thông, là đặc sản nổi tiếng của đất Tổ Phú Thọ. Ảnh Internet Đối với những người lần đầu thưởng thức món ăn này chắc chắn sẽ có cảm giác hơi khó chịu bởi vị nồng của cá muối. Tuy nhiên khi ăn, mùi thơm, vị bùi của thính hòa quyện với vị ngọt đậm đà của cá sẽ khiến bạn không thể quên. Ảnh minh họaXem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn VTV24

Nậm pịa là món ăn truyền thống của bà con dân tộc Thái, chỉ có từ Mộc Châu đến Sơn La. Trong tiếng Thái, "nậm" nghĩa là canh, "pịa" nghĩa là chất sền sệt trong ruột non của bò hoặc phân non. Món ăn có cái tên kì lạ, nguyên liệu... kỳ quặc này lại thứ đặc sản được ưa thích đặc biệt của đồng bào nơi đây. Ngoài "pịa", món ăn còn có tiết đông, sụn, đuôi, thịt, bạc nhạc, lục phủ ngũ tạng như dạ dày, gan... Ảnh Internet Nậm pịa đưa lên bàn ăn có màu nâu sấm, sánh sệt và có mùi khá khó chịu, vị đắng nên không phải ai cũng có thể ăn. Nhưng một khi đã biết ăn, nhiều người phải công nhận rằng mình bị nghiện cái vị ngai ngái ấy lúc nào không hay. Ảnh Internet Bún cua thối là một đặc sản nổi tiếng của Pleiku, nhưng thực sự đây là món nặng mùi và không dễ ăn với đại đa số người lần đầu tiên nếm thử. Lý do bởi nước lèo của món bún này là nước cua đồng ủ qua một ngày đêm rồi mới mang nấu. Vì đã ủ và lên men nên nước dùng của bún cua thối có màu đen đặc trưng và nặng mùi đến độ cách nồi nước dùng mấy nhà vẫn ngửi thấy. Ảnh Internet Bún cua thối chính là món ăn gây nhiều tranh cãi, người không chịu được mùi sẽ khó mà ăn được. Nhưng nếu ăn quen, bạn sẽ cảm nhận được vị đậm đà, cay cay rất riêng. Thậm chí chính thứ nước dùng nặng mùi, đậm đà đó đã gây nghiện cho nhiều người. Ảnh Internet Dù là đặc sản có mùi vị đặc trưng được người địa phương yêu thích nhưng da trâu thối lại khiến nhiều du khách chỉ nghe tên và ngửi mùi cũng đủ "toát mồ hôi", không dám thưởng thức. Ảnh Internet Da trâu thối (hay còn gọi là năng min) là một món ăn đặc trưng của người Thái vùng Tây Bắc. Món này được làm từ nguyên liệu chính là da con trâu. Sau khi lọc sơ chế, da trâu được đem gói lá chuối ủ khoảng hai ngày tùy điều kiện thời tiết. Ảnh Internet Món thịt thối còn được gọi là Kính Coong - đặc sản chỉ có ở người Khơ Mú (Sơn La). Hiểu theo tiếng Khơ Mú, "Coong" có nghĩa là tổng hợp của hầu hết các loại rau củ quả, ớt, hành tỏi, cà rừng, mắc khén... nấu với thịt thối. "Kính" có nghĩa là một loại canh thập cẩm. Nôm na, Kính Coong có nghĩa là canh thịt thối. Ảnh Internet Để có được nguyên liệu đặc biệt này, người Khơ Mú treo thịt lên gác bếp hàng tuần, hàng ngày vẩy nước để tạo độ ẩm, thu hút ruồi nhặng bay đến làm tổ, mang theo cả vi sinh vật. Họ sử dụng những phần thịt dễ bị thối nhất, không cần ướp gia vị mà cứ để xuất hiện thứ mùi đặc trưng. Thịt càng thối, càng có nhiều dòi thì món ăn càng ngon. Ảnh Internet Cá thính hay còn gọi là cá muối chua, là món ăn được làm từ các loại cá nước ngọt còn tươi đem sơ chế, ướp thính để lên men chua, thơm, làm chín một cách tự nhiên. Cá thính thịnh hành như một trong những món ăn mặn dân dã, phổ thông, là đặc sản nổi tiếng của đất Tổ Phú Thọ. Ảnh Internet Đối với những người lần đầu thưởng thức món ăn này chắc chắn sẽ có cảm giác hơi khó chịu bởi vị nồng của cá muối. Tuy nhiên khi ăn, mùi thơm, vị bùi của thính hòa quyện với vị ngọt đậm đà của cá sẽ khiến bạn không thể quên. Ảnh minh họa Xem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn VTV24