Tận mục khu khám chữa bệnh như “5 sao” của các bệnh viện công

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khoa Khám Chuyên gia cung cấp cho người bệnh các trải nghiệm dịch vụ cao cấp về phương thức đặt khám online, hẹn khám theo khung giờ tự chọn; Phòng chờ tư vấn tiện nghi, công nghệ cao; Được bảo vệ sức khỏe sinh sản bằng sự chăm sóc toàn diện, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. (Ảnh BVCC) Khoa Khám Chuyên gia còn phối hợp khoa Sản bệnh, Sơ sinh, Hỗ trợ sinh sản, các khoa Phụ và Ung bướu Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm... thực hiện các ứng dụng lâm sàng và cận lâm sàng liên quan. (Ảnh BVCC) Bệnh nhân được chăm sóc ân cần, tận tâm tại khu dịch vụ chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. (Ảnh BVCC) Phòng sau đẻ của khoa dịch vụ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có giường, sofa, bàn trà... và tiện nghi thiết yếu. (Ảnh BVCC) Phòng sạch sẽ, khang trang, đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác thoải mái cho mẹ và bé. (Ảnh BVCC) Phòng sau đẻ của khoa dịch vụ. Các sản phụ an tâm tận hưởng hành trình sau sinh trọn vẹn và hạnh phúc bên bé. (Ảnh BVCC) Giường khu dịch vụ có giá từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng, tuỳ theo hạng VIP và số giường, dịch vụ trong phòng… (Ảnh BVCC) Sản phụ được tiếp đón vui vẻ tại khu khám dịch vụ - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đây là 1 trong 3 cơ sở y tế đầu ngành về khám chữa bệnh Sản khoa, Phụ khoa và Vô sinh hiếm muộn tại khu vực phía Bắc. (Ảnh BVCC) Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mổ can thiệp bào thai. (Ảnh BVCC) Bệnh nhân đến khu đón tiếp khám dịch vụ khoa Chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được hướng dẫn tận tình, chu đáo để người bệnh cảm thấy an tâm, tự tin hơn trong suốt quá trình khám chữa bệnh. Khu chờ khám dịch vụ khoa Chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông thoáng, sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân và người nhà. Bệnh viện Nhi Trung ương là địa chỉ khám chữa bệnh hàng đầu về Nhi khoa của cả nước và được đánh giá ngang tầm với nhiều bệnh viện lớn khu vực Đông Nam Á. Bệnh viện gồm nhiều chuyên khoa và nhận bệnh nhi dưới 15 tuổi, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh 24/24 giờ. Khu khám bệnh chất lượng cao - Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng khang trang, thông thoáng, chất lượng như "5 sao", được bệnh nhân đánh giá cao. Trung tâm Quốc tế khám điều trị chăm sóc nội và ngoại trú đáp ứng nhu cầu khám, điều trị chất lượng cao cho trẻ em cả đa khoa và các chuyên khoa sâu về nội – ngoại khoa... Thành lập từ năm 2009, tiền thân là Khoa khám Tự nguyện A, Trung tâm Quốc Tế – Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu tiên trong bệnh viện công phát triển những dịch vụ đạt chuẩn quốc tế nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhi và người nhà. Trung tâm luôn tiên phong trong việc ứng dụng những công nghệ hiện đại, phương pháp điều trị mới nhất... Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng là mô hình khám chữa bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là đơn vị y tế nhà nước có khả năng cung cấp dịch vụ tiên tiến kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của y tế Việt Nam. Bên cạnh đó, khoa Phụ sản – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng là địa chỉ tin cậy của nhiều sản phụ. Khoa có quy mô 43 giường bệnh với 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng. Đây đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản. (Ảnh báo daibieunhandan) Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 3 khu vực khám và mức phí thăm khám dịch vụ chuyên khoa ở mỗi nơi sẽ khác nhau.

