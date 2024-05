Loại quả vị chua, giàu vitamin C, tốt cho não bộ

Cây me là cây họ đậu vì chúng cho quả có dạng quả giống như hạt đậu. Loại đậu này có cùi chua, khi chín sẽ hơi ngọt nhưng vị chua thì vẫn là chủ đạo.

Me chua được lấy làm gia vị trong các món canh chua, cua rang, làm nước chấm cá chiên, làm kẹo me... Người ta còn chế biến mứt me, pha nước xi rô, làm kẹo…vì quả me có giá trị dinh dưỡng cao.

Loại quả có vị chua, cực giàu vitamin C, tốt cho não bộ và xương khớp. Ảnh minh họa

Trong 100mg cùi me có khoảng 30 đơn vị vitamin A; 0,34mg vitamin B2; 2mg vitamin C, canxi, sắt, photpho, chất béo, protein…

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của quả me đối với sức khỏe:

Sức khỏe não bộ

Loại vitamin B chứa tám loại vitamin khác nhau có chức năng tương tự nhau. Tất cả đều hòa tan trong nước nên cơ thể không lưu trữ chúng. Bạn sẽ có thể nhận đủ vitamin B trong chế độ ăn uống của mình mà không cần dùng đến thực phẩm bổ sung. Toàn bộ các loại vitamin B đều cần thiết cho sức khỏe tốt. Chúng đặc biệt cần thiết cho hoạt động bình thường của não và hệ thần kinh.

Giữ cho xương chắc khỏe

Với 23% magnesium thành phần, bạn có thể giữ xương chắc khỏe. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều kali và magie có xương khỏe mạnh hơn những người không bổ sung và tiêu thụ vi chất này.

Giúp ngăn ngừa táo bón

Me rất giàu chất xơ. Trong thành phần của thịt me còn có chất nhuận tràng nhẹ nên nếu bạn ăn me hàng ngày sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn trơn tru. Chất xơ trong quả me có tác dụng điều hòa nhu động ruột và được coi như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, vừa hiệu quả vừa không gây tác dụng phụ có thể đối phó với táo bón.

Bảo vệ hệ thần kinh

Thành phần vitamin B1 trong trái me tham gia vào nhiều phản ứng trong hệ thần kinh và hệ cơ. Theo đó, nếu không bổ sung đầy đủ vitamin B1, lớp màng myelin bảo vệ hệ thần kinh dễ bị phá hủy, gây ra hiện tượng đau nhức dưới lòng bàn chân.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Hàm lượng khoáng chất kali từ trái me cao gấp 2 lần so với trong chuối. Đây là loại khoáng chất làm nhiệm vụ kiểm soát huyết áp, hạn chế hiện tượng huyết áp lên cao bất thường.

Sử dụng trái me là một trong những cách giúp bạn duy trì chỉ số huyết áp ổn định. Vì lượng kali trong loại trái cây này có khả năng trung hòa lượng muối natri, ngăn không cho huyết áp tăng quá cao.

Giải nhiệt mùa hè

Nếu phát hiện bản thân bị choáng, đau đầu, chóng mặt và đổ mồ hôi nhiều, rất có thể bạn đã bị mất nước do say nắng. Lúc này, bạn hãy ngay lập tức bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể bằng một ly nước me mát lạnh. Thịt me sẽ nhanh chóng giải tỏa cơn nóng, mang lại trạng thái ổn định cho cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Khi biết đến chất axit hydroxycitric có trong me, tức là bạn đã tìm thấy loại chất hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhất hiện nay. Chỉ cần bổ sung hợp chất này hàng ngày, nó sẽ tự động ức chế enzyme lưu trữ chất béo bên trong cơ thể. Cảm giác thèm ăn của bạn cũng vì thế mà giảm đi đáng kể, do quả me đã làm tăng chất dẫn truyền thần kinh serotonin.

Chống lão hóa

Ăn nhiều me chính là bạn đang tự tạo ra một lớp màng bảo vệ làn da khỏi sự tác động của tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng quả me như một sản phẩm tẩy tế bào chết an toàn cho da định kỳ mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào.

Giúp chắc răng, sạch miệng

Hàm lượng vitamin cùng khoáng chất có lợi vô cùng dồi dào trong mỗi trái me tươi, nhất là vitamin C, đảm nhiệm chức năng như chất chống oxy hóa.

Đồng thời, vitamin C còn làm giảm hiện tượng chảy máu chân răng, loại bỏ vi khuẩn trong khoang miệng. Ăn me chính là cách đơn giản nhưng hữu hiệu giúp răng chắc khỏe và làm sạch răng miệng.