5 cách đơn giản làm giá đỗ sạch ngon, ăn không phải lo

Không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa cơm của người Việt mà giá đỗ còn được ví như phương thuốc tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh Internet Giá đỗ chứa hàm lượng dồi dào các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như protein, magie, phốt pho, mangan, folate, vitamin K và vitamin C. Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng cung cấp các hợp chất oxy hóa và nhiều loại axit amin thiết yếu, giúp tăng cường sức khỏe con người. Ảnh Internet Ngay tại nhà bạn cũng có thể tự làm giá đỗ vừa ngon lại sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh. Ảnh Internet Làm bằng khăn: Một dụng cụ đơn giản quen thuộc khác để làm giá đỗ là chiếc khăn bông hoặc vải màn. Để làm giá đỗ đơn giản bằng khăn, cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ sau: Đỗ xanh, nước, khăn bông/ vải màn, khay. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, hãy bắt tay vào làm giá đỗ tại nhà bằng khăn theo các bước hướng dẫn đơn giản sau: Rửa sạch và ngâm đỗ xanh trong nước ấm trong 12 tiếng rồi rửa lại. Đặt khăn lên khay, rải đỗ lên rồi phủ một chiếc khăn ướt lên trên. Để khay ở chỗ thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Thường xuyên xịt nước lạnh lên bề mặt khăn. Thu hoạch sau 2 - 3 ngày. Ảnh Internet Làm bằng chõ xôi: Hãy chuẩn bị các nguyên vật liệu sau để tự làm giá đỗ tại nhà bằng chõ xôi: Đỗ xanh, nước, chõ đồ xôi. Khi đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ, bạn bắt đầu thực hiện theo các bước hướng dẫn sau: Rửa sạch đỗ xanh và ngâm khoảng 6 - 8 tiếng, rồi rửa lại bằng nước sạch. Trải khăn mùng xuống đáy chõ để tránh hạt đậu bị lọt xuống. Cho đỗ vào, đặt lá tre lên trên rồi đậy kín lại. Bạn có thể đặt thêm các vật nặng lên phía trên nắp. Tưới nước cho đỗ thường xuyên. Đặt ở chỗ khô thoáng, tránh ánh sáng. Ảnh Cellphone Làm bằng cốc: Giá đỗ chứa nhiều vitamin và các khoáng chất, là loại rau phổ biến, được dùng làm giá sống hoặc chế biến món ăn. Để làm giá đỗ tại nhà bằng cốc, cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ sau: Đỗ xanh, nước, cốc giấy, nhựa. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong hãy bắt tay vào làm: rửa sạch, ngâm đỗ xanh trong 6 - 8 tiếng. Đục vài lỗ ở đáy cốc. Cho đậu xanh vào trong cốc nhựa, để vải mỏng hoặc giấy ăn lên trên rồi nhúng cả cốc vào nước vài phút. Đặt cốc ở vị trí tối. Tưới nước thường xuyên cho đỗ. Thu hoạch giá sau 2 - 3 ngày. Ảnh Internet Làm bằng túi lưới: Túi lưới đựng hoa quả hay thạch trẻ em có thể sử dụng để làm giá đỗ tại nhà đơn giản mà an toàn. Để làm giá đỗ tại nhà bằng túi lưới, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ sau: Đỗ xanh, nước, túi lưới sạch, nồi. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu và dụng cụ, vó thể thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau: Rửa sạch và ngâm đỗ xanh trong 6 - 8 tiếng. Cho đỗ đã ngâm vào túi lưới. Đặt túi lưới vào nồi, đậy nắp kín và để ở nơi thoáng mát, hạn chế ánh sáng. Tưới nước cho đỗ thường xuyên. Ảnh Internet Làm bằng chai nhựa: Để làm giá đỗ bằng chai nhựa tại nhà, bạn cần chuẩn bị: Đỗ xanh, nước, chai nhựa sạch. Các bước hướng dẫn cách làm giá đỗ bằng chai nhựa đơn giản: Rửa sạch đỗ xanh và ngâm khoảng 6 - 8 tiếng, rồi rửa lại bằng nước sạch. Đục lỗ quanh thân và đáy chai nhựa, khoét một lỗ có kích thước lớn để giá dễ phát triển, tránh bị úng. Cho đỗ vào chai, để nằm ngang ở chỗ ít sáng và thoáng mát. Tưới nước và chờ đỗ lên mầm, phát triển. Ảnh Cellphone Làm bằng vỏ hộp sữa: Để làm giá đỗ bằng vỏ hộp sữa, bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu: Đỗ xanh, nước, vỏ hộp sữa. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, hãy thực hiện các bước theo hướng dẫn sau để làm giá đỗ bằng vỏ hộp sữa: Rửa sạch và ngâm đỗ trong nước ấm đến khi thấy vỏ nứt ra. Cắt hộp sữa ra, đục lỗ xung quanh để thoát nước. Cho đậu xanh vào hộp và để ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Tưới nước 2 lần mỗi ngày cho đỗ. Khi hộp sữa phồng lên, có thể thu hoạch giá. Ảnh Internet Lưu ý khi ăn giá đỗ có rất nhiều dưỡng chất nên mọi người không ăn quá 550g giá sống mỗi ngày. Ảnh minh họa Xem video: 4 loại thực phẩm giúp cải thiện tâm trạng

