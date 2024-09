Loại hoa được ví như "rau toàn năng" giúp kháng viêm, tiêu độc

Hoa bí rất giàu các khoáng chất như canxi, sắt, magnesium, potassium, phosphor…, các vitamin như niacin, riboflavin, thiamin, vitamin A.

Theo y học hiện đại trong 100gr hoa bí đỏ có chứa một nửa số lượng vitamin C và khoảng 40% vitamin cần thiết mỗi ngày, 5% mức tiêu thụ sắt, magnesium, potassium và canxi, nhiều vitamin nhóm B và folate.

Không chỉ là một loại rau, ăn hoa bí còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có nhiều dưỡng chất có lợi, giàu khoáng chất, vitamin… Ảnh: Ngọc Nga

Theo Đông y, hoa bí ngô vị ngọt, tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, bổ can thận, sáng mắt, kháng viêm, tiêu độc, chỉ thống và chống dị ứng... hỗ trợ điều trị một số bệnh lý:

Tốt cho sinh sản nam giới

Hoa bí ngô chứa một lượng lớn vitamin B9 (folate) cần thiết cho việc tạo ra và duy trì hoạt động bình thường của tinh trùng. Những người đàn ông hấp thụ ít folate thường có tinh trùng bị khiếm khuyết về cấu trúc nhiễm sắc thể. Tăng cường folate trong chế độ ăn uống giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và hỗ trợ vô sinh.

Hỗ trợ điều trị cảm lạnh thông thường

Vitamin C có trong hoa bí ngô giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi cảm lạnh và ho. Hoa bí ngô chứa 9,2 mg vitamin C, bằng 10,22% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Dùng hoa bí ngô trong chế độ ăn uống thường xuyên của bạn giúp đáp ứng nhu cầu vitamin C của cơ thể.

Bên cạnh đó, hoa bí ngô còn làm tăng tốc độ hấp thụ sắt và do đó tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại nhiễm trùng và virus.

Giúp đôi mắt khỏe mạnh

Vitamin A có thể hỗ trợ cải thiện thị lực, giúp mắt thích nghi với sự thay đổi ánh sáng, giữ ẩm cho mắt và cũng cải thiện tầm nhìn ban đêm. Hoa bí ngô là một trong những nguồn cung cấp vitamin A dồi dào và tiêu thụ thường xuyên có thể ngăn ngừa các tình trạng như khô mắt.

Ngoài ra, nó còn giúp hình thành màu tím thị giác trong mắt, giúp cải thiện tầm nhìn của những người mắt yếu. Tương tự, nó đảm bảo một võng mạc khỏe mạnh và cũng ngăn ngừa bệnh quáng gà bằng cách tăng khả năng thích ứng của mắt người với cả ánh sáng sáng cũng như bóng tối.

Ăn hoa bí ngô thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, thường liên quan đến lão hóa. Nó đảm bảo cho đôi mắt khỏe và đẹp.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Một lợi ích sức khỏe tuyệt vời khác của hoa bí ngô là khả năng tăng cường khả năng miễn dịch. Theo Viện Linus Pauling, chất sắt được tìm thấy trong hoa bí ngô rất hữu ích cho một số chức năng miễn dịch như phân biệt và tăng sinh tế bào lympho T và sản xuất các loại oxy phản ứng chống lại mầm bệnh. Vì vậy, hãy tiêu thụ hoa bí ngô một cách thường xuyên để tăng cường khả năng miễn dịch của bạn.

Tốt cho quá trình hình thành xương

Trong hoa bí ngô có chứa phốt pho hỗ trợ duy trì và phát triển xương, răng. Ngoài ra phốt pho cũng giúp cho sức khoẻ tim mạch của bạn tốt hơn.

Lưu ý khi ăn hoa bí:

Không nên ăn quá 2 bữa/tuần, vì rất nhiều tiền chất của vitamin A, nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hoá, sẽ dự trữ ở gan và dưới da khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng.

Hoa bí đỏ chứa hàm lượng đường cao, không để lâu vì xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí – lên men, và biến chất, không tốt cho sức khỏe.

Không bảo quản món ăn đã nấu trong tủ lạnh lâu, cũng không bảo quản ở ngăn đá vì món ăn sẽ ngả màu, không an toàn khi ăn.