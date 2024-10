Hot girl xinh đẹp mặc hở hang khoe body chữ S gây mê

Những hình ảnh hot girl Nikko, người Malaysia, khoe dáng cực nuột trong vườn hoa nhận được sự chú ý lớn. (Nguồn ảnh: IG) Bên cạnh những lời tán dương nhan sắc và thể hình của hot girl Nikko, cũng có người cho rằng trang phục của cô nàng quá ngắn và hở. Chưa kể, cô nàng còn kéo trên, co dưới, cố gắng khoe tối đa vẻ đẹp quyến rũ của cơ thể. Theo tìm hiểu, Nikko nổi tiếng là hot girl có gu thời trang gợi cảm mà không phản cảm. Chính vì vậy, lần xuất hiện này của cô nàng gây tranh cãi lớn, nhiều người cho rằng Nikko đang đánh mất chính mình. Trước đó, hình ảnh hot girl gợi cảm người Malaysia khoe dáng cực nuột trong trang phục sườn xám cách tân nhận được đông đảo sự tán dương của cư dân mạng. Vẻ đẹp mảnh mai, quyến rũ và căng tràn nhựa sống của Nikko vốn dĩ được khen ngợi rất nhiều. Không chỉ có nhiều fan nam, Nikko cũng có nhiều fan nữ do cô nàng thường xuyên chia sẻ tips làm đẹp, tập luyện. Các fan hâm mộ trung thành của hot girl gợi cảm hi vọng, cô nàng không vướng thêm lùm xùm nào về chuyện ăn mặc phản cảm. Hiện tại, trang IG cá nhân của Nikko có hơn 85.000 người theo dõi. Cô nàng cũng phát triển theo hướng người mẫu, thường xuyên nhận công việc đi sự kiện, làm mẫu cho nhãn hàng. Nhờ vậy, hình ảnh của Nikko đang được phủ sóng rộng rãi hơn. Nhờ nhan sắc nổi bật, dù diện bất cứ trang phục nào, hot girl cũng khiến mọi người phải ngoái nhìn.Xem video: “Rùng mình” những kiểu làm đẹp quái dị trong lịch sử

