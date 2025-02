Vẻ đẹp yên bình của Sì Thâu Chải

Nằm trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cách thị trấn Tam Đường 6km. Đây là nơi sinh sống của hơn 60 hộ gia đình người Dao, họ đã cư trú và canh tác trên vùng đất này qua nhiều thế hệ. Ảnh Petro Time Bao trùm lấy khung cảnh của bản Sì Thâu Chải là vẻ đẹp thanh bình, dịu dàng của núi rừng Lai Châu. Ảnh FB Xuan Mai Tran Không gian nên thơ và ngập mây của núi rừng nơi đây đẹp tựa một nàng tiên đang say giấc giữa chốn đại ngàn. Ảnh Fb Huệ Thu Nơi đây gây ấn tượng với các tín đồ du lịch bởi không gian trong xanh của núi rừng hùng vĩ cùng nhiều vườn cây xinh đẹp. Ảnh Internet Sì Thâu Chải mang sắc màu dung dị, nhẹ nhàng với con đường lên bản yên bình cùng không gian thiên nhiên xanh ngát bao quanh. Từ bản làng, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của khung cảnh núi non hùng vĩ cũng như ghi lại những thước phim ấn tượng về khung cảnh toàn bích nơi đây. Ảnh Internet Theo kinh nghiệm của người đã đến trải nghiệm, khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2 hàng năm là thời điểm tuyệt vời nhất để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp, nét đặc trưng của nơi đây. Ảnh Fb Hạnh Phạm Bản làng tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng đại ngàn, nơi sắc màu và thanh âm hòa quyện. Ảnh Fb Hạnh Phạm Vẻ đẹp của Sì Thâu Chải còn đến từ những con đường lát đá thanh bình và không gian bình dị của nhịp sống hiền hòa của người dân bản địa. Ảnh Chuyến đi của Tali Nơi đây không chỉ là điểm đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên mà còn là nơi để tìm về sự tĩnh lặng, thư thái và an lạc cho tâm hồn. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều như được hòa quyện với thiên nhiên, mang đến cho bạn cảm giác bình yên sâu lắng. Ảnh Chuyến đi của Tali Sì Thâu Chải không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là một hành trình cảm nhận sự yên bình và kết nối với bản sắc văn hóa của người dân nơi đây. Ảnh Xuan Mai Tran Xem video: Hoa mận khoe sắc trắng ở Mộc Châu. Nguồn HTV

