FDA cảnh báo các sản phẩm làm sáng da không kê toa chứa hydroquinone

FDA cũng cảnh tỉnh người tiêu dùng về việc “không có sản phẩm thoa làm sáng da nào được FDA chấp thuận hoặc nói cách khác là có thể bán rộng rãi, không cần kê toa một cách hợp pháp.”



Một số tác dụng phụ nghiêm trọng khi sử dụng các sản phẩm làm sáng da không kê toa, có chứa hydroquinone, có thể gây phát ban da, sưng nề, rối loạn sắc tố.

Chính vì vậy, FDA cảnh báo không nên sử dụng các sản phẩm làm sáng da không kê toa.

Hoạt chất hydroquinone không được chấp thuận trong bất kỳ sản phẩm không kê toa nào. Chỉ định duy nhất của hoạt chất này là sử dụng trong thuốc thoa Tri-luma, một loại thuốc được kê toa trong một thời gian ngắn để điều trị các đốm nâu và rám má.

Một số công ty đã ngưng không còn bày bán các sản phẩm này. Với những công ty còn lại, FDA sẽ có kế hoạch nhằm ngăn chặn việc tiếp tục bán hoặc giới thiệu các sản phẩm này trên thị trường.

FDA đã khuyến cáo mọi người không nên lạm dụng các sản phẩm làm sáng da không kê toa như vậy vì chúng có thể dẫn đến các tình trạng như chùng da, đổi màu da xanh xao hoặc xanh xám. Những biến đổi trên da này có thể là vĩnh viễn.

Theo Reuters, FDA cho biết họ đã nhận được báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm phát ban da và sưng mặt do các sản phẩm làm sáng da có chứa hydroquinone.



Các công ty bị FDA điểm mặt bao gồm Dr. Thomas Balshi/Intilight; SkinPro; Skin PS Brands; Clinical Formula LLC; Skin Authority, L.L.C.; AMBI Enterprises LLC; Genomma Lab USA, Inc.; M & M Beauty and Wellness, LLC; True Earth Health Products, LLC; Elements Brands Inc.; Ultimark Products and Neoteric Cosmetics, Incorporated/Scott’s Liquid Gold, Inc.



Những sản phẩm làm sáng da không kê toa của 12 công ty nói trên có chứa hydroquinone, một chất làm giảm sắc tố được sử dụng trong các loại kem làm sáng da vốn đã được FDA giám sát chặt chẽ về các vấn đề an toàn.