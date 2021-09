Ếch òn nguyên con, món siêu kinh dị ở Thái Lan lẫn Việt Nam

Nhìn hình thức bên ngoài có vẻ khiếp sợ nhưng món ếch òn nguyên con lại được xem là đặc sản có một không hai của đồng bào dân tộc Chăm tại khu vực Ninh Thuận. Loài động vật lưỡng cư, lớp ếch nhái bao quanh mình là 1 lớp nhầy nhơn nhớt mà nhiều địa phương vẫn gọi là con ễnh ương, còn đồng bào Chăm ở Ninh Thuận gọi là con ếch òn. Cứ hễ vào đầu tháng 5, khi mùa mưa bắt đầu, kéo theo đó là tiếng kêu rền vang của loài lưỡng cư có cái bụng to tướng này, người Chăm ở Ninh Thuận sẽ háo hức đi săn, bắt loài ếch òn về để chế biến thành các món ăn. Những người lần đầu thưởng thức sẽ có đôi chút dè dặt khi thấy những con ếch òn luộc chín với hình thù lạ lẫm. Tuy nhiên, ếch òn lại được đánh giá là món ăn giàu chất đạm, ngọt thịt, thơm, mềm như thịt lợn. Cách chế biến ếch òn cũng rất đa dạng như luộc, nướng, chiên giòn, làm gỏi và nổi tiếng nhất là món canh chua ếch òn nấu lá me non. Với món canh chua, ếch òn sau khi bắt về sẽ được sơ chế sạch bằng nước ấm như trên. Tiếp đó, cắt chúng ra thành từng miếng nhỏ, ướp hành, ớt, đường, nước mắm rồi bỏ vào chảo xào tái một chút cho dậy mùi. Tiếp đến là nấu nước dùng gồm một nắm gạo rang, cà chua, lá me non, nêm nếm gia vị cho vừa miệng, xong cho ếch òn vừa xào vào, để lửa liu riu một chút là có thể thưởng thức được ngay. Còn với món nướng, ếch òn sau khi bắt về sẽ được làm sạch bằng nước ấm có một chút muối để tẩy sạch chất nhầy trên cơ thể, sau đó sẽ được phơi qua một ngày cho khô ráo, tiếp đó cứ thế cho lên bếp lửa hồng bập bùng, mùi thơm nghi ngút bốc lên, đến khi thịt ếch òn vàng rụm là món ăn hoàn thành. Ếch òn nướng hay được chấm với muối ớt cay, hoặc mắm me có giã thêm lá cà ri rừng. Mặc dù có vẻ ngoài khá đáng sợ nhưng món ếch òn không chỉ có ở Việt Nam mà còn là đặc sản của người dân ở khu vực Đông Bắc Thái Lan, nằm ở cao nguyên Khorat. Thậm chí, món ăn độc đáo này cũng được người Thái Lan chế biến khá giống người Chăm ở Ninh Thuận, chỉ khác một chút bởi người Thái kết hợp thêm nhiều loại gia vị truyền thống để đẩy hương vị món ếch òn trở nên đặc sắc hơn, thơm ngon hơn. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Mọi món ngon Việt Nam bỗng thu bé lại chỉ bằng đầu ngón tay". Nguồn: VTV24.

