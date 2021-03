Về An Giang, thưởng thức ếch nướng Bảy Núi ngon quên lối về

Đến với vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang, du khách không chỉ được tham quan những di tích văn hóa lịch sử hào hùng, cảnh đẹp của thiên nhiên núi rừng hoang sơ và hùng vĩ, mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản độc đáo, trong đó có món ếch nướng thơm lừng. Món ếch nướng Bảy Núi của người Khmer là đặc sản ngon khó cưỡng mà du khách không thể bỏ qua khi đến Tri Tôn, An Giang. Cứ tầm 3 giờ chiều, bếp than nướng ếch ở các khu chợ An Lợi, sóc Phnom Pi (Châu Lăng), dọc đường tỉnh lộ 948 về hướng Châu Đốc nghi ngút khói, mùi ếch nướng thơm lừng xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác. Người đi đường không cưỡng lại được phải ghé vào mua ủng hộ vài xâu ếch nướng. Ếch được bắt về sau một đêm đi soi của những người đàn ông Khmer. Sau khi được lột sạch lớp da sần sùi, làm sạch ruột, những con ếch nhỏ sẽ được bằm nhuyễn chung với thịt ba rọi, sả, ớt, một ít nghệ tươi tạo màu vàng bắt mắt cho món ăn, thêm chút lá chúc để tạo mùi hương thơm ngát. Sau khi ếch được nhồi thịt, tẩm ướp gia vị, người ta sử dụng kẹp tre để gắp ếch rồi nướng trên than đỏ lửa. Khâu nướng là cả một sự kì công và đặt hết cái tâm của người nướng, lửa quá to thịt ếch sẽ bị ám khói, khi ăn sẽ có mùi hôi, lửa chỉ được riu riu vừa đủ, khi nướng phải xem chừng và trở đều liên tục để thịt ếch được chín vàng đều. Chỉ qua 2-3 lần trở tay, thịt ếch đã bắt đầu săn lại, mỡ từ thịt ếch tươm ra, chảy vào than nổ lách tách, mùi thơm tỏa ra cuốn hút những thực khách gần xa. Để thịt ếch vẫn giữ được độ ngọt và tươi, người nướng phết lên trên bề mặt một loại sốt được làm bằng đường thốt nốt, để giữ lại vị ngọt tự nhiên của thịt ếch mà không bị khô hay teo lại. Đến vùng Bảy Núi, du khách sẽ thiếu sót nếu bỏ qua món ếch nướng. Đây là một món ăn vặt, góp phần cải thiện thêm thu nhập của người Khmer nơi đây, ngoài ra còn níu chân du khách khi đến tham quan vùng Bảy Núi. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Lý Tử Thất phiên bản Việt trổ tài vào bếp với món cơm gà xé". Nguồn: Viva.

Đến với vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang, du khách không chỉ được tham quan những di tích văn hóa lịch sử hào hùng, cảnh đẹp của thiên nhiên núi rừng hoang sơ và hùng vĩ, mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản độc đáo, trong đó có món ếch nướng thơm lừng. Món ếch nướng Bảy Núi của người Khmer là đặc sản ngon khó cưỡng mà du khách không thể bỏ qua khi đến Tri Tôn, An Giang. Cứ tầm 3 giờ chiều, bếp than nướng ếch ở các khu chợ An Lợi, sóc Phnom Pi (Châu Lăng), dọc đường tỉnh lộ 948 về hướng Châu Đốc nghi ngút khói, mùi ếch nướng thơm lừng xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác. Người đi đường không cưỡng lại được phải ghé vào mua ủng hộ vài xâu ếch nướng. Ếch được bắt về sau một đêm đi soi của những người đàn ông Khmer. Sau khi được lột sạch lớp da sần sùi, làm sạch ruột, những con ếch nhỏ sẽ được bằm nhuyễn chung với thịt ba rọi, sả, ớt, một ít nghệ tươi tạo màu vàng bắt mắt cho món ăn, thêm chút lá chúc để tạo mùi hương thơm ngát. Sau khi ếch được nhồi thịt, tẩm ướp gia vị, người ta sử dụng kẹp tre để gắp ếch rồi nướng trên than đỏ lửa. Khâu nướng là cả một sự kì công và đặt hết cái tâm của người nướng, lửa quá to thịt ếch sẽ bị ám khói, khi ăn sẽ có mùi hôi, lửa chỉ được riu riu vừa đủ, khi nướng phải xem chừng và trở đều liên tục để thịt ếch được chín vàng đều. Chỉ qua 2-3 lần trở tay, thịt ếch đã bắt đầu săn lại, mỡ từ thịt ếch tươm ra, chảy vào than nổ lách tách, mùi thơm tỏa ra cuốn hút những thực khách gần xa. Để thịt ếch vẫn giữ được độ ngọt và tươi, người nướng phết lên trên bề mặt một loại sốt được làm bằng đường thốt nốt, để giữ lại vị ngọt tự nhiên của thịt ếch mà không bị khô hay teo lại. Đến vùng Bảy Núi, du khách sẽ thiếu sót nếu bỏ qua món ếch nướng. Đây là một món ăn vặt, góp phần cải thiện thêm thu nhập của người Khmer nơi đây, ngoài ra còn níu chân du khách khi đến tham quan vùng Bảy Núi. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video " Lý Tử Thất phiên bản Việt trổ tài vào bếp với món cơm gà xé". Nguồn: Viva.