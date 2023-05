Dùng hormone chuyển giới tiềm ẩn rủi ro gì với sức khỏe?

Hormone giới tính hay nội tiết tố sinh dục là các hormone góp phần trong sự phát triển của tuyến sinh dục, sự phát triển của các đặc tính tình dục và quy định các chức năng tình dục.

Hormone sinh dục được phân loại bởi cách thức ảnh hưởng của chúng. Tùy vào giới tính, số lượng và nồng độ hormone giới tính cơ thể tiết ra có sự khác nhau. Do vậy, những người khao khát có ngoại hình, giới tính mình mong muốn có xu hướng lựa chọn dùng hormone chuyển giới.

Hiện có hai loại thuốc chính để điều chỉnh hormone giới tính cơ thể là sustanon (đối với nữ muốn chuyển thành nam) và estradiol (đối với nam muốn chuyển thành nữ).

Trong y khoa, sustanon thường được dùng bổ sung testosteron ở bệnh nhân nam thiểu năng sinh dục, trị các bệnh như bất lực do thiếu hormon, triệu chứng tắc dục ở nam giới như giảm khoái cảm sinh dục và các hoạt động tâm sinh lý, một vài dạng vô sinh do các rối loạn tạo tinh trùng; tình trạng loãng xương do thiếu androgen.

Trong khi đó, estradiol thực chất là một dạng của estrogen, thường được bác sĩ đề nghị để làm giảm các triệu chứng phổ biến của thời kỳ mãn kinh; Giải quyết những thay đổi sinh học lâu dài như mất xương, giảm mức độ hormone tự nhiên estrogen và progesterone trong cơ thể phụ nữ trong và sau thời kỳ mãn kinh.

Tuyệt đối không tự ý sử dụng hormone giới tính, bất chấp dùng có thể đối diện nhiều mối nguy sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Ảnh minh họa

Với người chuyển đổi giới tính, liệu pháp tiêm hormone nam (testosteron) giúp cơ thể thay đổi giống nam hơn như giảm dần hoặc dừng chu kỳ kinh nguyệt, tác động khiến buồng trứng hạn chế sản xuất estrogen, tăng ham muốn tình dục, cơ bắp, lông và râu phát triển... Ngược lại, estrogen giúp cơ thể thay đổi giống nữ hơn với các biểu hiện như túi ngực lớn hơn, cơ thể mềm mại, đầy đặn, lông và râu phát triển chậm lại, giảm chức năng sinh sản, bộ phận sinh dục nhỏ lại,...

Dù liệu pháp hormone nào cũng cần được sử dụng theo đơn, đánh giá tình trạng bởi bác sĩ. Tự ý dùng hormone chuyển giới tiềm ẩn nhiều mối nguy sức khỏe, cụ thể:

Các rủi ro sức khỏe phổ biến với người dùng hormone nữ hóa gồm huyết khối tĩnh mạch, sỏi mật, tăng men gan, tăng cân, triglycerid máu cao, bệnh lý tim mạch. Trong khi đó, người dùng hormone nam hóa có thể đối diện bệnh lý đa hồng cầu, tăng cân, mụn, rụng tóc và ngưng thở khi ngủ.

Người dùng có thể đối diện các rủi ro sức khỏe ít gặp khác. Chẳng hạn, người dùng hormone nữ hóa có khả năng tăng huyết áp, tăng prolactin máu, tiểu đường tuýp II. Người dùng hormone nam hóa đôi khi tăng men gan, tăng lipid máu, khó ổn định cảm xúc, bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp và tiểu đường tuýp II.

Đáng lưu ý, bên cạnh những tác dụng phụ được y khoa ghi nhận, người tự ý dùng hormone chuyển giới còn có thể đối diện với nguy hiểm khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, sử dụng không đúng liều lượng, không được vô trùng khi thao tác,...Tiêm không đúng kỹ thuật, tiêm quá liều có thể gây tắc nghẽn mạch máu, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Thực tế, sử dụng liệu pháp hormone trong chuyển đổi giới tính phải duy trì suốt đời. Để đảm bảo an toàn, người dùng cần được bác sĩ kê toa, điều trị đúng phác đồ, theo dõi chặt chẽ, khám sức khỏe định kỳ.

Nhằm bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu những rủi ro mà hormone gây ra xuống mức thấp nhất, người sử dụng hormone giới tính nên tập thể dục thường xuyên. Ngoài việc nâng cao sức khỏe tổng thể, vận động còn giúp kiểm soát cảm xúc tiêu cực tốt hơn, cải thiện giấc ngủ. Chế độ ăn uống lành mạnh cũng cần chú trọng. Nó giúp bạn vừa kiểm soát cân nặng vừa có thể giữ cho xương khỏe mạnh.

Đặc biệt, cần bỏ thuốc lá, rượu bia càng sớm càng tốt. Các chất trong thuốc lá và rượu bia làm tăng nguy cơ phát triển các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ và ung thư. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ người dùng hormone giới tính.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Những điều cần biết về bệnh nam khoa