Công ty La Beauté bị phạt, phải tiêu hủy mỹ phẩm kém chất lượng

Trong danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm - Trang thiết bị y tế tháng 2/2024 vừa được Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố, Công ty TNHH La Beauté (Công ty La Beauté) bị phạt vì sản phẩm Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine chai 100 ml; số lô 01010623; sản xuất ngày 1/6/2023, không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn yêu cầu Công ty La Beauté phải thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng.

Công ty La Beauté được thành lập ngày 26/10/2016, do ông Lê Minh Quang làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có mã ngành đăng ký kinh doanh chính là buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn mỹ phẩm, trừ dược phẩm).

Website của Công ty La Beauté. Ảnh chụp màn hình.

Từng bị đình chỉ lưu hành

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp lấy mẫu lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine tại Nhà thuốc Long Châu 178 (28 Nguyễn Minh Trí, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để kiểm tra chất lượng.

Đây là mẫu do Công ty TNHH sản xuất Dược mỹ phẩm Lavita (Công ty Lavita, Lô C2, khu H, khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) sản xuất. Công ty Lavita thành lập ngày 7/3/2018, do ông Nguyễn Hải Phương làm đại diện pháp luật. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm trên ra thị trường là Công ty La Beauté.

Kết quả kiểm tra xác định mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Liên quan vụ việc này, ngày 25/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có thông báo số 273/QLD-MP, về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine-chai 100 ml; số lô 01010623; ngày sản xuất 1/6/2023; HSD 1/6/2026; SCB 2247/22/CBMP-LA (tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố: Natural Feminine, nhãn hàng Curcumin Wash).

Dung dịch vệ sinh Natural Feminine Curcumin Wash được chào bán trên trang www.pharmart.vn với giá 59 nghìn đồng/hộp. Ảnh chụp màn hình.

Công ty La Beauté, Công ty Lavita phải gửi thông báo thu hồi tới nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm.

Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế tỉnh Long An kiểm tra Công ty La Beauté và Công ty Lavita trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; giám sát công ty thực hiện thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Hoang mang vì không biết có dùng sản phẩm bị thu hồi

Khảo sát ngày 12/3, trên các trang thương mại điện tử, sản phẩm Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine - chai 100ml được Lazada chào bán với giá 75 nghìn đồng/hộp; ở Shopee giá 68 nghìn đồng/hộp; trang www.pharmart.vn giá 59 nghìn đồng/hộp…

Trên trang www.avakids.com, sản phẩm Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine còn được “bình chọn”: “Top 11 dung dịch vệ sinh phụ nữ sau sinh cho mẹ bỉm an toàn và chất lượng”.

Một số người đặt câu hỏi, liệu sản phẩm trên có thực sự chất lượng như quảng cáo? Không biết sản phẩm được rao bán công khai có nằm trong diện bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ?

Sản phẩm Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine còn được “bình chọn” “Top 11 dung dịch vệ sinh phụ nữ sau sinh cho mẹ bỉm an toàn và chất lượng” trên trang web https://www.avakids.com.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cho hay, chị có “bệnh kinh niên” khó nói là viêm đường tiết niệu, nấm. Mỗi lần bệnh tái phát, chị khó chịu, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày.

“Cách đây vài tháng, tôi được người quen giới thiệu sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine Curcumin Wash - chai 100ml, quảng cáo đảm bảo khử mùi, loại bỏ ngứa ngáy… Tôi lên mạng đặt mua Dung dịch vệ sinh Natural Feminine-chai 100 ml, giá 75 nghìn đồng, dùng không thấy hiệu quả. Biết tin có sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy, tôi lo lắng, không rõ có dùng sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe không?”, chị Lan nói.

Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ pháp lý, từ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Y tế TP HCM, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn khoản 1, khoản 2, Điều 50, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng với hành vi sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng; buộc tiêu hủy mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 50; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các hành vi quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 điều này.

Trường hợp cố tình kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi do vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (khoản 2, Điều 51, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).