Cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm ngày Tết

Thực phẩm nhiễm khuẩn là nguyên nhân gây ngộ độc

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn (trúng thực), là tình trạng người bệnh bị trúng độc, ngộ độc do ăn uống phải những thức ăn, đồ uống bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc các loại thực phẩm bị biến chất, ôi thiu, chứa các chất bảo quản, phụ gia… vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Nếu ngộ độc ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể hồi phục sau vài ngày. Trong trường hợp bị nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện sau khoảng vài phút, vài giờ hoặc từ 1 đến 2 ngày sau khi tiêu thụ thức ăn gây hại. Các triệu chứng này ở mức độ nặng hay nhẹ, kéo dài trong thời gian bao lâu còn tuỳ vào các yếu tố bao gồm: loại tác nhân gây ra, lượng thực phẩm được sử dụng và hệ miễn dịch của người bệnh.

Những triệu chứng ngộ độc thực phẩm thường gặp gồm:

Đau bụng, tiêu chảy, chán ăn.

Buồn nôn, nôn mửa.

Trong phân hoặc chất nôn có xuất hiện máu.

Bị sốt.

Cơ thể yếu ớt, mệt mỏi.

Đau đầu, choáng váng, chóng mặt.

Ớn lạnh, rùng mình.

Đau khớp và cơ.

Đặc biệt, nếu ngộ độc thực phẩm đã ở tình trạng nặng, người bệnh còn có thể có những biểu hiện như:

Cảm thấy khát nước nhiều.

Môi bị khô, mắt trũng, da nhăn nheo.

Mạch nhanh, giọng nói yếu ớt.

Tay chân lạnh.

Liên tục bị nôn ói.

Sốt cao kéo dài.

Khi nhận thấy các triệu chứng ngộ độc thực phẩm báo hiệu tình trạng nặng này, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế hay bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

Ảnh minh họa.

Làm sao để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong ngày Tết?

Có thể thấy, ngộ độc thực phẩm dẫn đến các tác động tiêu cực đối với sức khỏe của người bệnh. Không chỉ vậy, nếu tình trạng này không may xảy ra vào một dịp đặc biệt như ngày Tết sẽ khiến cho tâm trạng của cả bệnh nhân và người thân bị ảnh hưởng. Từ đó, khiến cho không khí đoàn tụ vốn đầm ấm trở thành những kỷ niệm kém vui.

Do vậy, nên áp dụng một số cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm sau đây:

Lựa chọn thực phẩm an toàn: Cần chọn những thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, không ôi thiu, kém chất lượng. Chú ý lựa chọn địa điểm buôn bán thực phẩm an toàn, uy tín.

Nên lựa chọn thực phẩm tươi ngon để đảm bảo an toàn: Không chọn những thực phẩm nghi ngờ nhiễm chất độc hóa học hoặc các loại thực phẩm chứa sẵn chất độc như nấm lạ (nấm không rõ tên, nguồn gốc và cách chế biến), khoai tây mọc mầm, cá nóc,… Nếu muốn dùng, cần nắm kỹ cách sơ chế và chế biến đúng để loại bỏ chất độc.

Bảo quản thực phẩm đúng cách:

- Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ở nhiệt độ phù hợp và trong thời gian cho phép.

- Nên dùng thức ăn trong ngày, không nên để qua đêm và hâm lại nhiều lần.

- Không ăn khi phát hiện thức ăn đã có mùi vị lạ, thay đổi màu sắc và độ tươi ngon.

- Chế biến thức ăn: Rửa tay trước khi tiếp xúc thực phẩm, trong và sau khi chế biến món ăn để ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn qua đường ăn uống.

- Làm sạch các nguyên vật liệu trước khi chế biến món ăn.

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ nấu nướng, ăn uống.

- Đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sôi

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết, người tiêu dùng nên nghiêm túc thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi. Nếu ăn ở hàng quán, chỉ ăn ở những nơi đảm bảo vệ sinh trong chế biến, môi trường xung quanh thông thoáng, sạch sẽ. Nếu tự nấu ăn tại nhà, cần chế biến thức ăn đúng cách và hạn chế ăn món tái, món sống,… để tránh nguy cơ bị vi khuẩn xâm nhập gây ngộ độc.

Hiện nay, nguồn thực phẩm trên thị trường ngày càng đa dạng, phong phú nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc nếu người tiêu dùng không có đủ kiến thức để lựa chọn được nguồn thực phẩm an toàn. Việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân ngộ độc thực phẩm thường tốn kém và khó khăn.