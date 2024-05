Bé trai sinh non 2,4 kg có nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Theo thông tin, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sản phụ mang thai lần 2, quá trình mang thai không đi khám, không siêu âm sàng lọc. Ở tuần thai 35, chị có dấu hiệu chuyển dạ, sinh thường bé trai 2,4 kg tại bệnh viện huyện. Sau sinh, các bác sĩ phát hiện trẻ không có cân cơ, da thành bụng, biểu hiện thoát vị khe thành bụng (toàn bộ ruột nằm ngoài ổ bụng).

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với thể trạng suy dinh dưỡng, non yếu, hạ thân nhiệt, có dấu hiệu thiếu dịch, suy hô hấp, tiên lượng nặng. Dị tật khe hở thành bụng khiến dạ dày, toàn bộ ruột non và đại tràng của trẻ thoát vị ra ngoài ổ bụng.

Các bác sĩ chỉ định chăm sóc toàn diện, sưởi ấm, hồi sức tích cực, thở máy, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Sau hai giờ hồi sức, nhận thấy tình trạng của bé ổn định, ê kíp phẫu thuật khâu treo túi vô khuẩn cho trẻ.

Sau 2 tháng điều trị hiệu quả, bệnh nhi đã hồi phục tốt, được các bác sĩ cho ra viện.. Ảnh SK&ĐS

Mười ngày sau, toàn bộ ruột của bé đã nằm gọn trong ổ bụng, bệnh nhi được lên chương trình phẫu thuật lần hai để đóng lại thành bụng. Sau mổ, bé được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, đảm bảo các quy trình vô khuẩn.

Các bác sĩ cho biết, đây là ca phẫu thuật đặc biệt vì trẻ sinh non tháng, nhẹ cân nên chức năng các cơ quan (tim, phổi, gan, thận...) thường chưa tốt, chưa hoàn thiện. Do đó, áp lực đối với ê kíp phẫu thuật rất lớn, đòi hỏi độ chính xác rất cao, nhất là đối với các loại thuốc gây mê, dịch truyền.

Sau phẫu thuật, quá trình hồi sức sau mổ của bệnh nhi hết sức khó khăn, trẻ liên tục diễn tiến nặng, vết mổ căng do diện tích ruột lớn, khó liền, viêm phổi nặng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê kíp điều chỉnh huyết động níu kéo sự sống cho trẻ. May mắn sau 2 tháng, bệnh nhi đã hồi phục tốt, thông đường tiêu hóa, toàn trạng ổn định và xuất viện.