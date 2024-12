Phẫu thuật thành công cho nữ sinh có khối u buồng trứng “khủng“

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã phẫu thuật thành công, loại bỏ một khối u buồng trứng xoắn kích thước lớn cho bệnh nhi 15 tuổi. Đây là một trường hợp hiếm gặp, đặc biệt khi khối u chứa các cấu trúc mô cơ thể như xương, tóc, móng và đạt kích thước "khủng".

Bệnh nhân V.N.A, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong tình trạng bụng to lên bất thường kèm theo cảm giác đau tức vùng bụng. Qua kiểm tra lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối u nang buồng trứng trái bị xoắn, kích thước lớn, gây chèn ép và giãn đài bể thận, niệu quản hai bên độ 1.

Theo đó, các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhân còn rất trẻ nhưng lại mang khối u kích thước lớn. Để đảm bảo an toàn và bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhi, đội ngũ y bác sĩ đã tổ chức hội chẩn chuyên môn với sự tham gia của PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm – Giám đốc bệnh viện. Gia đình bệnh nhân cũng được tư vấn kỹ lưỡng để đồng thuận với phương án phẫu thuật. TS.BS Phạm Thị Mai Anh – Trưởng khoa Phẫu thuật nội soi đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật.

Sau hơn một giờ, khối u nang buồng trứng xoắn kích thước "khủng" đã được loại bỏ thành công. Trước tiên, các bác sĩ chọc hút 1,5 lít dịch trong khối u để giảm kích thước, sau đó bóc tách phần u còn lại một cách cẩn thận nhằm bảo tồn buồng trứng. Khối u được gửi làm giải phẫu bệnh và cho kết quả lành tính. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc tại khoa Phẫu thuật nội soi.

Theo TS.BS Phạm Thị Mai Anh, u quái buồng trứng thường xuất hiện ở độ tuổi 20–30, rất hiếm gặp ở trẻ em. Tỷ lệ mắc bệnh được ước tính khoảng 2,6 trường hợp trên 100.000 bé gái. Điều đáng lưu ý là triệu chứng của bệnh thường âm thầm, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

Trước đó, ngày 21/6, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng ác tính có kích thước trên 24cm cho bé gái 15 tuổi (Bắc Ninh). Theo các bác sĩ, đây là độ tuổi rất hiếm người nghĩ đến mắc căn bệnh này.

Mẹ bé gái này cho biết, mấy tháng trước con kêu đau bụng, mẹ quan sát cũng thấy bụng con to ra. Gia đình nghĩ con tăng cân do tẩm bổ nhiều. Gần đây bụng to lên hơn, con vẫn kêu đau bụng nên đợi con thi vào lớp 10 xong gia đình mới đưa con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám. Qua hình ảnh siêu âm, bác sĩ phát hiện buồng trứng phải của bé gái có khối âm vang hỗn hợp kích thước gần 24 cm, ranh giới rõ bên trong không có tín hiệu mạch.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện phẫu thuật, kiểm tra bản chất là khối u quái chưa trưởng thành, bé gái được phẫu thuật cắt phần phụ ở bên có u. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, lấy ra khối u lớn 24 cm.

Bác sĩ Lê Thị Anh Đào, trưởng khoa phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ, rất may mắn khối u của bệnh nhân 15 tuổi là thuộc tế bào mầm, ở giai đoạn sớm, vì vậy cơ hội điều trị bệnh đáp ứng hiệu quả cao.

Các bác sĩ sản phụ khoa khuyến nghị phụ nữ, bao gồm cả trẻ em gái, cần được khám phụ khoa định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường, đặc biệt là khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức vùng bụng dưới hoặc bụng to bất thường. Nếu phát hiện khối u, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế có chuyên môn cao để điều trị triệt để, giúp bảo tồn chức năng sinh sản và giảm nguy cơ biến chứng ác tính về sau.