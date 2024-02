5 món ăn giải rượu hiệu quả cho quý ông ngày Tết

Hạn chế rượu bia là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong những cuộc vui, tụ họp vào ngày Tết khó từ chối rượu bia, các quý ông cũng nên "bỏ túi" những lưu ý cần thiết từ các chuyên gia để tránh gây hại cho sức khỏe như: không nên uống rượu lúc đói, không nên uống rượu với đồ uống có ga hay với người đang sử dụng thuốc Aspirin thì nên tránh uống rượu. Nếu có lỡ uống say, hãy bổ sung 5 món ăn giải rượu hiệu quả dưới đây. Ảnh: VOV2. 1. Cháo trắng. Cháo trắng loãng là một trong những món ăn giải rượu dễ chế biến nhất. Không chỉ giúp người say xỉn giảm các triệu chứng khi say, món cháo này còn giúp bù lại lượng nước đã mất, bổ sung thêm tinh bột để tránh làm hại dạ dày. Ảnh: Quang Huy. Ngày Tết bận rộn thì món cháo trắng được xem là đơn giản nhất khi chỉ cần vo gạo rồi nấu chung với 500ml nước lọc (nên nấu cháo loãng để người say rượu dễ ăn). Sau đó, khoảng 3 - 5 phút khuấy cháo đều 1 lần. Cuối cùng, khi cháo chín thì múc ra bát. Thêm một chút muối và hành lá để tăng thêm gia vị. Hành lá cũng có công dụng giải cảm, hỗ trợ hệ tiêu hóa nên rất tốt cho người say rượu. Ảnh: Job3s. 2. Gà rang gừng. Thịt gà là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Tận dụng thực phẩm có sẵn này để chế biến món gà rang gừng giúp giải rượu bia rất tốt. Gừng được biết đến như một vị thuốc có tính cay, nóng, có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giải rượu hiệu quả. Ảnh: Hapigo. Để thực hiện món ăn này, bạn cần ướp gà đã sơ chế sạch và cắt miếng vừa ăn trong khoảng 20 - 25 phút để gà thấm gia vị. Sau đó, cho gà vào rang trước. Sau khi gần được, nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn rồi cho gừng thái sợi vào. Tiếp tục rang thêm 5 phút rồi tắt bếp. Rắc thêm lá chanh lên món ăn để tăng hương vị. Ảnh: Hapigo. 3. Trứng. Có cách chế biến đơn giản không kém món cháo trắng, trứng cũng được xem là một trong những món ăn giải rượu hiệu quả bậc nhất. Bởi trong trứng có chứa các axit amin giúp giải độc tố của rượu, giảm thiểu đau đầu, ớn lạnh. Bạn có thể ăn trứng luộc, trứng rán hoặc salad trứng và rau củ quả. Ảnh: Hewel. 4. Canh giá đỗ. Giá đỗ có chứa rất nhiều vitamin có công dụng giải độc và thanh lọc cơ thể. Đó là lý do vì sao giá đỗ có thể được nấu thành một món canh giải rượu vừa ngon vừa dễ làm. Ngày Tết, chị em nên dự trữ một ít giá đỗ trong tủ lạnh để có thể nấu ngay nếu người thân của mình quá chén. Ảnh: Mava. 5. Salad cải thảo. Cải thảo là loại rau xanh có nhiều vitamin, chất xơ, chứa nhiều nước, giúp bổ sung nước cho người uống rượu bia. Với món salad cải thảo, bạn cần rửa sạch, cắt thành sợi dài nhỏ, thêm vào một chút giấm, đường trắng, trộn đều để ngâm 10 phút sau đó lấy ra ăn. Món salad cải thảo này có mùi vị vừa ngọt, vừa chua, mát lại giúp tinh thần tỉnh táo, giải rượu. Ảnh: Toutiao. Ngày Tết nếu không có sẵn cải thảo tươi, có thể thủ sẵn cải thảo phơi khô trong gian bếp để nấu ngay khi cần. Ảnh: Toutiao.Xem video: "Hướng dẫn xử trí ngộ độc thực phẩm tại nhà". Nguồn Vinmec

Hạn chế rượu bia là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong những cuộc vui, tụ họp vào ngày Tết khó từ chối rượu bia, các quý ông cũng nên "bỏ túi" những lưu ý cần thiết từ các chuyên gia để tránh gây hại cho sức khỏe như: không nên uống rượu lúc đói, không nên uống rượu với đồ uống có ga hay với người đang sử dụng thuốc Aspirin thì nên tránh uống rượu. Nếu có lỡ uống say, hãy bổ sung 5 món ăn giải rượu hiệu quả dưới đây. Ảnh: VOV2. 1. Cháo trắng. Cháo trắng loãng là một trong những món ăn giải rượu dễ chế biến nhất. Không chỉ giúp người say xỉn giảm các triệu chứng khi say, món cháo này còn giúp bù lại lượng nước đã mất, bổ sung thêm tinh bột để tránh làm hại dạ dày. Ảnh: Quang Huy. Ngày Tết bận rộn thì món cháo trắng được xem là đơn giản nhất khi chỉ cần vo gạo rồi nấu chung với 500ml nước lọc (nên nấu cháo loãng để người say rượu dễ ăn). Sau đó, khoảng 3 - 5 phút khuấy cháo đều 1 lần. Cuối cùng, khi cháo chín thì múc ra bát. Thêm một chút muối và hành lá để tăng thêm gia vị. Hành lá cũng có công dụng giải cảm, hỗ trợ hệ tiêu hóa nên rất tốt cho người say rượu. Ảnh: Job3s. 2. Gà rang gừng. Thịt gà là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Tận dụng thực phẩm có sẵn này để chế biến món gà rang gừng giúp giải rượu bia rất tốt. Gừng được biết đến như một vị thuốc có tính cay, nóng, có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giải rượu hiệu quả. Ảnh: Hapigo. Để thực hiện món ăn này, bạn cần ướp gà đã sơ chế sạch và cắt miếng vừa ăn trong khoảng 20 - 25 phút để gà thấm gia vị. Sau đó, cho gà vào rang trước. Sau khi gần được, nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn rồi cho gừng thái sợi vào. Tiếp tục rang thêm 5 phút rồi tắt bếp. Rắc thêm lá chanh lên món ăn để tăng hương vị. Ảnh: Hapigo. 3. Trứng. Có cách chế biến đơn giản không kém món cháo trắng, trứng cũng được xem là một trong những món ăn giải rượu hiệu quả bậc nhất. Bởi trong trứng có chứa các axit amin giúp giải độc tố của rượu, giảm thiểu đau đầu, ớn lạnh. Bạn có thể ăn trứng luộc, trứng rán hoặc salad trứng và rau củ quả. Ảnh: Hewel. 4. Canh giá đỗ. Giá đỗ có chứa rất nhiều vitamin có công dụng giải độc và thanh lọc cơ thể. Đó là lý do vì sao giá đỗ có thể được nấu thành một món canh giải rượu vừa ngon vừa dễ làm. Ngày Tết, chị em nên dự trữ một ít giá đỗ trong tủ lạnh để có thể nấu ngay nếu người thân của mình quá chén. Ảnh: Mava. 5. Salad cải thảo. Cải thảo là loại rau xanh có nhiều vitamin, chất xơ, chứa nhiều nước, giúp bổ sung nước cho người uống rượu bia. Với món salad cải thảo, bạn cần rửa sạch, cắt thành sợi dài nhỏ, thêm vào một chút giấm, đường trắng, trộn đều để ngâm 10 phút sau đó lấy ra ăn. Món salad cải thảo này có mùi vị vừa ngọt, vừa chua, mát lại giúp tinh thần tỉnh táo, giải rượu. Ảnh: Toutiao. Ngày Tết nếu không có sẵn cải thảo tươi, có thể thủ sẵn cải thảo phơi khô trong gian bếp để nấu ngay khi cần. Ảnh: Toutiao. Xem video: "Hướng dẫn xử trí ngộ độc thực phẩm tại nhà". Nguồn Vinmec