Giới trẻ thích thú “đu trend Đại Lý” giữa lòng Đà Lạt

Trước khi trở nên hot rần rần như hiện tại, dốc Sương Nguyệt Ánh cũng là một trong những vị trí chụp ảnh đẹp được du khách truyền tai nhau. Ảnh Internet Bởi từ vị trí này có thể thấy view của con đường bên dưới luôn tấp nập người qua lại, view hồ Xuân Hương mộng mơ hay cả nụ atiso ở quảng trường Lâm Viên lấp ló phía xa. Đây cũng là địa điểm ngắm hoàng hôn rất đẹp tại Đà Lạt. Ảnh Dlian Phan Dốc Sương Nguyệt Ánh được xem là vị trí chụp ảnh miễn phí nhưng "đắt giá" với tầm nhìn về phía con đường đẹp thơ mộng và hồ Xuân Hương. Ảnh Internet Theo tìm hiểu, trend Đại Lý là loạt video quay trên nền nhạc Sick Enough to Die của MC Mong năm 2010 tại Thương Nhĩ Đại Đạo, nằm ở thành phố Đại Lý (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Đây là một trong những cung đường đẹp nhất Đại Lý. Ảnh Internet Chụp ảnh từ con dốc, du khách có thể bắt trọn hình ảnh cung đường tấp nập xe cộ, phía xa là hồ nước trong xanh và núi non hùng vĩ. Những đoạn video check-in ở đây nhanh chóng thu hút triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh haocadidaudo Dốc Sương Nguyệt Ánh được phát hiện có góc chụp tạo hiệu ứng đẹp mắt tương tự đường Thương Nhĩ Đại Đạo. Ảnh Haocadidau Khi màn đêm buông xuống, dốc Sương Nguyệt Ánh tại Đà Lạt vẫn rất đông các bạn trẻ đến quay video, chụp ảnh... Ảnh Tourdalat1 Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, đường Sương Nguyệt Ánh dài 520m, nối từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến đường Nguyễn Đình Chiểu, hai bên đường có nhiều biệt thự. Không riêng Sương Nguyệt Anh ở Đà Lạt, một số điểm đến có địa hình dốc tương tự tại Việt Nam cũng nhận được sự chú ý nhất định từ những người yêu thích trend Đại Lý, chẳng hạn dốc con rồng ở đường Thùy Vân (Vũng Tàu), con đường ở làng chài Nhơn Hải (Quy Nhơn) hay rừng thông Măng Đen (Kon Tum)... Ảnh phuongtali_2709 Trước đó, năm 2024, con dốc trên đã nổi tiếng với người dân sống ở phía nam cao nguyên Lâm Viên nhờ view ngắm hoàng hôn đẹp, yên bình. Ảnh Znews

