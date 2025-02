Gợi ý 7 địa điểm tâm linh cho chuyến du xuân đầu năm

Đầu năm mới, nhiều người nô nức hành hương đến các ngôi chùa, đền linh thiêng để cầu an, cầu tài, cầu phúc, khởi đầu cho một năm mới tràn đầy hy vọng và may mắn. Ảnh Tây Yên Tử Việc đi chùa đầu năm không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là cơ hội để mỗi người tự soi xét lại mình, học cách sống chân thành, tử tế hơn và mang theo những nguyện vọng tốt đẹp vươn tới một năm mới thịnh vượng, an lành. Ảnh Internet Dưới đây là một số gợi ý địa điểm linh thiêng nổi tiếng gần Hà Nội được người dân tìm đến chiêm bái, hành hương và nguyện ước những điều lành. Ảnh Internet Chùa Hương (Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội): Mỗi độ xuân về, Chùa Hương tại Mỹ Đức, Hà Nội lại tấp nập du khách về trẩy hội. Hành trình đến với chốn linh thiêng này bắt đầu bằng chuyến đò trên suối Yến, giữa cảnh sắc núi non hùng vĩ, tạo nên không gian yên bình và thư thái. Lễ hội Chùa Hương là một trong những lễ hội Phật giáo lớn nhất dịp đầu xuân, diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến hết hết tháng Ba âm lịch, thu hút hàng triệu khách đến hành hương và tham quan mỗi năm. Ảnh Internet Đền Trần (Nam Định) ngôi đền không lớn nhưng nổi tiếng là điểm lễ chùa đầu năm ở miền Bắc linh thiêng nhất được mọi người hết mực quan tâm. Là nơi thờ các vị vua nhà Trần, cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Ở ngôi đền ấy có nghi thức khai ấn đầu năm độc đáo, xin tờ ấn, sớ với nguyện ước thăng tiến trong sự nghiệp. Nhiều người về đây những ngày lễ Khai Ấn (chỉ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng) để cầu những điều tốt đẹp cho gia đình. Con trẻ thì về đây cầu tài, cầu cho học hành tiến tới, người lớn thì cầu phúc lộc, cầu cho năm mới bình an đầy may mắn. Ảnh Internet Chùa Yên Tử (Quảng Ninh): Từ bao đời nay, núi Yên Tử được xem là trung tâm Phật giáo quan trọng tại Việt Nam, nơi khai sinh Thiền phái Trúc Lâm. Với người Việt Nam, Yên Tử luôn được coi một vùng đất linh thiêng. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm đường hành hương non thiêng Yên Tử để đến chùa Đồng, tọa lạc ở độ cao 1.068 m, với niềm tin rằng chuyến hành hương này sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho năm mới. Ảnh Internet Chùa Phật Tích tọa lạc trên bên sườn phía Nam của núi Lạn Kha ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong chùa Phật tích có nhiều pho tượng cổ, trong đó tượng Phật A Di Đà làm bằng đá xanh nguyên khối, có niên đại từ thời nhà Lý, được coi là bảo vật. Ảnh Internet Viếng thăm Đền Thác Bờ - nơi thờ Bà chúa Thác Bờ uy nghi và nổi tiếng linh thiêng. Nơi đây có địa thế phong thủy hài hòa và hùng vĩ, sau lưng là núi, trước mặt là sông nước hữu tình, thuyền bè qua lại. Ảnh MIA Chùa Bái Đính thuộc địa phận của quần thể danh thắng Tràng An nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa ở mảnh đất cố đô nổi tiếng là khu du lịch tâm linh núi chùa rộng lớn nhất Đông Nam Á. Nơi đây thu hút bao Phật tử, khách thập phương về viếng thăm mỗi ngày và đặc biệt là những ngày Tết đến xuân về. Ảnh Internet Chùa Bổ Đà tọa lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng (hay còn gọi là Bổ Đà sơn), phía Bắc dòng sông Cầu, thuộc địa phận xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Xưa có câu “Bắc Bổ Đà – Nam Hương Tích” ngụ ý chỉ phía Nam thành Thăng Long có chùa Hương Tích, phía Bắc có chùa Bổ Đà, đủ để thấy tầm quan trọng và nổi bật của ngôi chùa này. Từ lâu nay, ngôi chùa đã là một trong những địa chỉ tâm linh cổ kính và linh thiêng nhất miền Bắc. Nơi ngôi chùa tọa lạc cũng sở hữu phong cảnh hữu tình và không gian nhuốm màu huyền thoại, vô cùng thu hút. Ảnh InternetXem video: Du khách rung cho hoa mận rụng để chụp ảnh gây phẫn nộ.

