4 loại thịt lợn này có cho cũng đừng lấy, vừa bẩn vừa độc

Hầu như mọi bộ phận của lợn đều được tận dụng để chế biến ra các món ăn ngon và hấp dẫn, tất nhiên, nội tạng lợn cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, thực tế thì có một số các bộ phận, các phần thịt lợn tốt nhất không nên ăn, giá rẻ đến đâu cũng đừng tham, có cho cũng đừng lấy. 1. Thịt cổ lợn: Phần thịt này thường khá rẻ và rất dễ được thái ra đem xay, đây là nơi chứa nhiều hạch bạch huyết nhất. Hạch bạch huyết chứa lượng lớn các thực bào - đây là tế bào bảo vệ cơ thể bằng cách ăn các hạt có hại, vi khuẩn và tế bào chết. Vì vậy, nó chứa nhiều vi khuẩn, virus, mầm bệnh nhất. Ngoài ra, cổ lợn chứa một số lượng lớn tuyến giáp, nơi tiết ra hormone thyroxine, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến nội tiết của con người, gây rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, thyroxine cực kỳ ổn định và khó phá hủy ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao. Thêm nữa, vùng cổ cũng là vùng dễ bị tiêm thuốc. 2. Thịt xay sẵn: Thịt lợn xay là một trong những nguyên liệu các bà nội trợ ưa chuộng nhất vì tính ứng dụng cao, có thể làm một loạt các món ngon. Tuy nhiên, bạn nên mua thịt về xay chứ đừng bao giờ nên mua thịt xay sẵn ngoài chợ. Tại sao? Bởi vì thịt xay sẵn ngoài chợ có nguyên liệu không đảm bảo. Nó có thể trộn nhiều loại thịt thừa, thịt khó bán, thịt mẩu vụn, thịt để lâu qua ngày, không còn tươi ngon. Chưa kể, thịt xay sẵn đa phần đều không hợp vệ sinh do không được rửa chu đáo. Thêm vào đó, may xay thịt do người bán sử dụng cũng không thường không được vệ sinh sạch sẽ. Nhìn chung, không nên mua thịt xay sẵn ngoài chợ. 3. Thịt nướng than hoa ngoài chợ: Hiện tại, nhu cầu mua đồ ăn sẵn của con người ngày một tăng. Các chợ cũng bán đủ loại thịt chế biến sẵn, trong đó có thịt lợn tẩm ướp, nướng trên than hoa mùi rất thơm. Thế nhưng khuyên bạn không nên ăn vì loại thịt này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Theo PGS.TS Trần Đáng (Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm), thịt lợn nướng than hoa nằm trong số những thực phẩm có nguy cơ gây ung thư hàng đầu. Các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng là các hóa chất hình thành khi thịt được nướng trực tiếp trên ngọn lửa. Các chất này có khả năng gây đột biến gen và từ đó làm tăng nguy cơ ung thư. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy, ngoài việc gây ung thư ruột, bàng quang và thận, các chất này còn ảnh hưởng hệ thần kinh và khả năng sinh sản của nam giới khi ăn thường xuyên. 4. Phổi lợn: Theo Bác sĩ Nguyễn Đình Bình (giảng viên y học trường Đại học Đông Đô), phổi lợn cũng là một trong những bộ phận bẩn nhất, độc nhất của lợn, không nên ăn. Cũng như người, phổi lợn là cơ quan hô hấp cực kỳ quan trọng. Thế nhưng do môi trường và thói quen sinh hoạt, phổi lợn là bộ phận cực kỳ dễ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng, kim loại nặng, ăn vào không tốt chút nào. Theo một nghiên cứu, trong phổi lợn cũng chứa một lượng độc tố nhất định bởi chất tạo nạc và những thành phần tăng trọng trong thức ăn chăn nuôi, chiếm tỷ lệ 60% trong toàn bộ thịt lợn. Nếu không xử lý, sơ chế đúng cách khi ăn phổ lợn, bạn có thể bị ngộ độc. Mời quý độc giả xem video: Hướng dẫn xử trí ngộ độc thực phẩm tại nhà. Nguồn Vinmec.

