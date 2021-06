3 loại thịt trong “danh sách đen” WHO cảnh báo gây ung thư

WHO đã lên tiếng cảnh báo và xếp 3 loại thịt gồm thịt nướng, thịt qua chế biến sẵn, thịt đỏ mốc vào danh sách những loại thịt có khả năng gây ung thư cho người dùng. Vậy muốn khỏe mạnh thì tốt nhất bạn nên quản chặt mồm miệng. Thứ nhất là thịt nướng: Thịt nướng là một trong những món khoái khẩu của nhiều người. Nó hấp dẫn không chỉ ở mùi thơm ngào ngạt, hấp dẫn mà còn bởi hương vị thực sự rất ngon, ngọt, khó có thể chối từ. Song, thịt nướng quả thực là một trong những món ngon nhưng độc hại. Trong quá trình nướng, phần mỡ chảy xuống tạo nên khói than, khói than này bám vào mặt thịt. Hơn nữa, các protein, đường và các hạt cơ của thịt phản ứng với nhiệt độ cực cao tạo thành benzopyrene - loại chất gây ung thư loại 1. Đáng kể đến nhất là phần cháy đen, khét của thịt có chứa các amin dị vòng có khả năng gây bệnh ung thư cao nhất. WHO cũng cảnh báo các loại thịt nướng, chiên có khả năng gây ung thư ruột, ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến tiền liệt. Thứ hai là thịt chế biến sẵn: Bao gồm các loại thịt như thịt hộp, thịt xông khói, bò khô, xúc xích... Thực tế, ai cũng biết, có nhiều loại chất phụ gia thì mới chế biến và điều chỉnh được hương vị cũng như kéo dài thời gian sử dụng. Tuy vậy, lại không hiếm loại phụ gia có thể sản sinh các hóa chất độc hại trong quá trình chế biến hoặc nấu nướng. Những hóa chất này có thể gây ung thư. WHO thậm chí còn xếp nhóm thịt chế biến sẵn vào danh sách nhóm thực phẩm có nguy cơ gây ung thư cao tương đương với thuốc lá và bụi khói công nghiệp. Thịt mốc, thịt xông khói, thịt ướp muối quá lâu: Vì bảo quản trong thời gian quá dài ở môi trường nóng ẩm nên những loại thịt này dễ sinh nấm mốc. Trong phần thịt mốc có chứa aflatoxin – chất đứng đầu bảng trong số các chất gây ung thư gan. Có nhiều người thích ăn thịt để mốc, theo họ càng mốc thì lại càng ngon, thế nhưng không hề biết loại thịt này ẩn chứa vô số nguy hiểm. WHO cũng nhấn mạnh, aflatoxin là một độc tố gây ung thư mạnh và có thể ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan và thận. Tiêu thụ thực phẩm có chứa nồng độ aflatoxin từ 1mg/kg trở lên nhiều khả năng gây ra ngộ độc cấp tính. Không chỉ như vậy, nguy cơ ung thư gan, chất aflatoxin còn có liên quan đến các loại ung thư khác cực kỳ khó chữa.

