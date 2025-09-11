Bắt 2 đối tượng đột nhập vào cửa hàng điện nước trộm cắp tài sản

Hai đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng bán đồ điện nước của gia đình ông Nhụ tại Ô Cách, Yên Phong, Bắc Ninh trộm cắp 8 cuộn dây điện các loại.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Yên Phong nhận được tin tố giác của ông Đoàn Văn Nhụ sinh năm 1957 ở Ô Cách, Yên Phong, Bắc Ninh, nội dung: khoảng 02h ngày 30/8/2025 kẻ gian đột nhập vào cửa hàng bán đồ điện nước của gia đình ông Nhụ tại Ô Cách, Yên Phong, Bắc Ninh trộm cắp 08 cuộn dây điện các loại, trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Yên Phong đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Đến 09h ngày 01/9/2025 Nguyễn Đình Nam, sinh năm 2006, HKTT: Ngô Nội, Yên Phong, Bắc Ninh đến Công an xã Yên Phong đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản ngày 30/8/2025 tại gia đình ông Nhụ có địa chỉ nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận đã cùng B.N.H, sinh năm 2012, HKTT: Ngô Nội, Yên Phong, Bắc Ninh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Công an xã đã tiến hành làm việc, xác định Nguyễn Đình Nam và B.N.H là 2 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 8 cuộn dây diện có nhiều kích thước khác nhau, định giá tài sản 9.900.000đ.

Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội Trộm cắp tài sản, ngày 4/9/2025 Công an xã Yên Phong đã hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Đình Nam về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời giao B.N.H cho gia đình quản lý.

