Truy bắt thành công 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 1h45 sáng 9/12 lực lượng chức năng đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam là Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) khi đang trốn ở địa bàn xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên).

2 phạm nhân đã bị bắt sau 3 ngày bỏ trốn (ảnh Công an Hà Tĩnh) Như tin đã đưa vào khoảng 15h00 chiều ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam. Tại thời điểm bỏ trốn 2 phạm nhân mặc áo màu đen, đi ủng. Cả 2 đều mang án tù nhiều năm, một phạm nhân đang thụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạm nhân còn lại phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà, các đơn vị Công an Hà Tĩnh đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời có quyết định truy nã toàn quốc đối với 2 phạm nhân này.

Lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các phương án truy bắt

Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, Công an các địa phương và lực lượng Công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng Công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm không để thêm thời gian cho phạm nhân bỏ trốn, lực lượng chức năng Hà Tĩnh, Bộ Công an đã bắt gọn các đối tượng sau 3 ngày trốn khỏi trại giam.