Phú Thọ: Bắt nhóm đối tượng ném đá khiến người đi đường tử vong

Ngày 19/2, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Thủy vừa làm rõ nhóm thanh niên ném đá nhầm vào người đi đường khiến 1 người tử vong. Trước đó, đêm 15/2, Công an huyện Thanh Thủy tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh niên bị ném đá khi đi qua nhà văn hóa khu 3, xã Sơn Thủy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau 10 giờ truy xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã triệu tập 24 đối tượng liên quan đến vụ việc. Kết quả xác minh bước đầu xác định, cùng ở xã Sơn Thủy, nhóm 14 thanh niên ở thôn Phù Lao do NĐV (SN 2007, ngụ khu 6) cầm đầu thường xuyên mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm thanh niên ở thôn Thủy Trạm do Nguyễn Quang Vinh (SN 2005, ở khu 2) cầm đầu.

Tối 15/2, nhóm Nguyễn Quang Vinh lên kế hoạch và chuẩn bị hung khí tấn công nhóm thanh niên ở thôn Phù Lao. Khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm này thấy một nhóm khác đi qua và ném đá nhầm khiến một thanh niên bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Lê Ngọc Hoàng; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Trường Giang; Lê Xuân Trường; Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Xuân Bắc; Nguyễn Ngọc Thái; Nguyễn Huy Hoàng (cùng ngụ xã Sơn Thủy) và Quyết Đức Cương (ngụ xã Đồng Trung). Đồng thời thu giữ 2 thanh kiếm, 2 két nhựa đựng vỏ chai bia, 15 vỏ chai bia, 14 xe máy, 17 viên đá và 1 con dao.

Hiện vụ bắt nhóm đối tượng ném đá khiến một người đi đường tử vong đang được điều tra làm rõ.