Hơn trăm người mắc bẫy lừa đảo đặt villa nghỉ dưỡng giá rẻ

Ngày 9/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Trúc Viên, sinh năm 1992, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.



Trước đó, một phụ nữ tại thành phố Hạ Long đến cơ quan Công an trình báo về việc bị một nam giới nói giọng Nam bộ lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng bằng hình thức đặt thuê villa nghỉ dưỡng giá rẻ tại Đà Lạt.

Nguyễn Trúc Viên tại cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó vào cuộc và nhanh chóng xác định xác định đối tượng là Nguyễn Trúc Viên.

Từng là hướng dẫn viên du lịch, lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người, Viên đã sử dụng mạng xã hội tiến hành quảng cáo bán phòng nghỉ dưỡng giá rẻ, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn quảng cáo đặt phòng nghỉ dưỡng giá rẻ tại Đà Lạt, từ đầu năm 2022 đến nay, Viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 100 người với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, trong đó có 02 bị hại ở Quảng Ninh. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Viên thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội, thậm chí còn chọn nhiều quán Internet để làm việc với bị hại khiến cho việc xác định nơi ở lẩn trốn của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Viên tại căn chung cư Mường Thanh Viễn Triều, thành phố Nha Trang cùng các thiết bị gây án.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là thủ đoạn không mới, và đã được cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ. Các đối tượng lừa đảo thì có nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham, đánh vào tâm lý e ngại trao đổi thông tin với người khác. Bị hại sau khi bị lừa thường có nhiều lý do không tới cơ quan Công an trình báo, do vậy mà tội phạm lừa đảo càng có điều kiện để hoạt động. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng, cảnh giác trong việc sử dụn g mạng xã hội, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.