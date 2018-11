Khẩn trương sơ tán dân để ứng phó bão số 9

Thông tin mới nhất liên quan bão số 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tối ngày 22/11, do ảnh hưởng của bão, đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) đã có gió giật mạnh cấp 8.



Dự kiến đến 19h ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão. Đến 19h ngày ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ-Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Để ứng phó với bão số 9, ngày 22/11, Thủ tướng đã ký ban hành Công điện 1671/CĐ-TTg gửi các tỉnh từ Quảng Nam đến TP HCM, các Bộ, ban, ngành chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.

Bão số 8 gây thiệt hại nặng nề tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời chỉ đạo, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Cụ thể, đối với trên biển và các đảo, Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc kêu gọi về nơi tránh trú an toàn.

Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định thực hiện việc cấm biển, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, kể cả đối với các tàu vãng lai của địa phương khác và tàu quốc tế.

Tổ chức, hướng dẫn gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực ven biển... Kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão đổ bộ vào.

Chỉ đạo, hướng dẫn chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng, đặc biệt đối với công trình cột, tháp cao; tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị, hạn chế thiệt hại do bão...

Hướng di chuyển của bão số 9.

Đối với khu vực miền núi, nhất là miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước xung yếu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ GTVT... phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, cảnh báo, phòng chống bão.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát phương án, chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 9 , mưa lũ bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bão đổ bộ và an toàn giao thông.