Hà Nội: Giải cứu đôi vợ chồng trẻ và bé trai 3 tuổi khỏi đám cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 5h20 ngày 26/2, tại căn hộ chung cư ở tầng 17, tòa The One, khu đô thị Gamuda (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Theo lực lượng chức năng, căn hộ xảy cháy có diện tích khoảng 65 m2. Đám cháy xuất phát tại phòng khách của căn hộ, khu vực để máy tính xách tay trên ghế sopha, khiến khói bốc ra nhiều, lan khắp các phòng. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 3 người đang mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 đã điều động một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường chữa cháy. Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng phá cửa, triển khai đội hình chữa cháy. Các chiến sĩ mặc đồ chống cháy và mặt nạ dưỡng khí để vào bên trong căn hộ, phun nước dập lửa, dùng mặt nạ thở hỗ trợ 3 nạn nhân, phun nước làm mát để cõng 3 nạn nhân băng qua lửa ở phòng khách thoát ra ngoài hành lang an toàn. Ba nạn nhân là đôi vợ chồng trẻ mới 23-24 tuổi và cậu con trai 3 tuổi. Khi đưa 3 nạn nhân ra hành lang, do trời lạnh, các chiến sĩ PCCC đã nhường áo cho gia đình mặc. Đám cháy làm hư hỏng một laptop, một phần bộ ghế sopha, các vật dụng khác bên trong phòng khách và tường trong căn hộ bị ám khỏi.

