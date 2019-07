Tháng 7, Vietjet tìm kiếm những đôi cánh tiếp “giấc mơ bay” tại Hà Nội

Tại hãng hàng không thế hệ mới 5 lần liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam, các ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được chế độ đãi ngộ cạnh tranh, khả năng thăng tiến không giới hạn và cơ hội học tập tại các cơ sở đào tạo hàng không tiên tiến. Đặc biệt, các ứng viên trúng tuyển sẽ được trải nghiệm học tập và rèn luyện trong chương trình đào tạo với giáo trình và cơ sở vật chất được phê chuẩn tiêu chuẩn châu Âu bởi Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu – EASA tại Học viện Hàng không Vietjet.

Tới với buổi phỏng vấn lúc 8h30 ngày 13/07 tại Văn phòng Vietjet, 302 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội là bạn đang tiến một bước gần hơn tới ước mơ trở thành tiếp viên, làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, kết nối toàn cầu, đa màu sắc văn hóa với đồng nghiệp tới từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.



Vietjet chào đón tất cả ứng viên trong độ tuổi từ 18 tới 30; tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên; trình độ tiếng Anh TOEIC trên 400 điểm hoặc tương đương; ngoại hình cân đối, nam cao từ 1m70 – 1m85 (1m68 trở lên nếu TOEIC trên 600 điểm), nữ cao từ 1m60 – 1m75 (1m58 trở lên nếu TOEIC trên 600 điểm); có khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt, yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ tới tham dự ngày hội tuyển dụng tại khắp Việt Nam.





Sau Hà Nội, Ngày hội Tuyển dụng Tiếp viên sẽ tới với TP.HCM vào ngày 20/7 và Đà Nẵng vào ngày 27/7. Thời gian tuyển chọn cũng sẽ bắt đầu vào 8h30 các ngày. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, yêu cầu và hồ sơ ứng viên được công bố tại website http://careers.vietjetair.com/Jobs/Vacancy/2029. Ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ngày hội tuyển dụng.

Được vinh danh với hơn 30 giải thưởng trong nước và hàng chục giải thưởng quốc tế lớn, Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng chỉ an toàn khai thác (IOSA). Các chỉ số an toàn khai thác và độ tin cậy kĩ thuật của Vietjet luôn dẫn đầu trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với tiếp viên trẻ trung, năng động, đội tàu bay mới, hiện đại và nhiều dịch vụ mới mẻ, đa dạng. Với Vietjet, giấc mơ bay của hàng chục triệu khách hàng khắp thế giới đã trở thành hiện thực.

Về Vietjet:

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí tiết kiệm & linh hoạt và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Vietjet vừa được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức 7 sao bởi AirlineRatings.com, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới chuyên đánh giá về an toàn và sản phẩm của các hãng hàng không toàn cầu. Trước đó, AirlineRating cũng vinh danh Vietjet với giải thưởng “Best Ultra Low-Cost Airline 2018 - 2019”. Gần đây hãng cũng lọt top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động và sức khoẻ tài chính năm 2018, theo tạp chí Airfinance Journal.

Hiện tại, Vietjet đang thực hiện gần 400 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển hơn 80 triệu lượt hành khách, với 119 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Indonesia…

