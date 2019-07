Chân dung kẻ ép con gái mù lòa quan hệ tình dục

Liên quan đến vụ việc bố ép con gái quan hệ tình dục đến sinh con, ngày 6/7 công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ đối tượng là Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu) để điều tra. Kể về nỗi đau của gia đình, bà Nguyễn Thị Liên (mẹ đối tượng Nguyễn Văn Hải) cho biết ngoài em H. vừa mới sinh con được khoảng 2 tháng, nữ sinh còn có 3 người em khác. Tất cả đều có vấn đề về thị lực. Bà Liên cho biết, từ ngày em H. sinh đứa con trong bụng, cả nhà ăn ngủ đều phải tranh thủ, gấp gáp. Mấy đứa cháu nhỏ của bà mới tí tuổi mà đã phải tự chăm nhau, đứa bé H. sinh ra vẫn chưa được đặt tên. Theo lời mẹ đối tượng Nguyễn Văn Hải, câu chuyện bắt đầu vỡ lở từ khi cô con gái nuôi của bà đến nhà chơi, phát hiện em H. có những biểu hiện như người có thai. Khi đó là tháng 3/2018, cái thai đã được khoảng 6 tháng. Đưa em H. đi khám, bác sĩ bảo nên sinh hạ đứa bé trong bụng. Khi người thân có gặng hỏi, em H. còn che giấu, nói rằng do hàng xóm xâm hại. Khi bà Liên đến từng gia đình trong khu vực thì phát hiện không phải như vậy. "Thời điểm đó trong đầu tôi cũng lóe lên suy nghĩ và có hỏi Hải (bố của cháu H.) nhưng Hải chối và còn lớn giọng rằng: 'Con có điên đâu mà làm chuyện loạn luân đó'. Vậy mà giờ đây, sự việc lại đúng như cái suy nghĩ ban đầu của tôi” - bà Liên nói. “Con dâu tôi mất được 6 ngày thì tôi đổ bệnh, bị tai biến phải nằm viện gần 1 tháng trời. Tôi nghĩ đó là thời gian thằng Hải giở trò đồi bại với cái H.. Hành động của nó thật mất hết tính người, vợ vừa mất vẫn còn đang đội khăn tang mà nó dám. (Ảnh: Di ảnh của mẹ em H. - áo trắng) Cuộc sống gia đình với toàn người bị khiếm thị bẩm sinh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Bà L. cũng chưa biết phải nuôi 3 cháu nội và đứa bé mới chào đời thế nào bởi kinh tế gia đình phụ thuộc phần lớn vào các nhà thiện nguyện. Khi được hỏi về vụ việc, H. cho biết, chính người bố đẻ Nguyễn Văn Hải đã ép nữ sinh này quan hệ tình dục 1 lần vào buổi trưa khi không có ai ở nhà. Khi đó H. có chống cự lại nhưng không được. Suốt quá trình mang thai, H. vẫn ăn uống, sinh hoạt và đi học bình thường. Gia đình đối tượng Nguyễn Văn Hải có hoàn cảnh thuộc diện khó khăn ở xã. Năm 2018, biết được hoàn cảnh của gia đình, rất nhiều các nhà hảo tâm đã đến ủng hộ cho gia đình với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên su khi vợ qua đời, Hải "nướng" số tiền này vào rượu chè, cờ bạc. "Giờ chuyện đã 3 năm rõ 10 rồi có giấu, có tránh cũng chẳng được. Một bên là con, một bên là cháu tôi biết phải làm sao đây”, bà Liên sụt sùi. Sau khi có kết quả giám định ADN trùng khớp giữa bé trai và Hải, đối tượng này đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Dù vậy, đối tượng này vẫn khăng khăng phủ nhận hành vi ép con gái quan hệ tình dục. Ông Hán Vinh Khánh - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu cho biết từ khi phát hiện cháu H. có bầu, đại diện địa phương đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Con đường vào nhà nạn nhân bị bố ép quan hệ tình dục đến có con. Cũng theo ông Khánh, chính quyền xã Dị Nậu đang làm hồ sơ để làm chế độ chính sách cho gia đình cháu H. (Ảnh: Đường đến nhà nữ sinh). Xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ nơi xảy ra sự việc đau lòng, bố ép con gái 15 tuổi mù lòa quan hệ tình dục đến có con. (Ảnh Google maps) Công an đang điều tra làm rõ nghi án bố ép con gái quan hệ tình dục đến sinh con ở Phú Thọ. Nguồn VTC

bố ép con gái quan hệ tình dục đến sinh con, ngày 6/7 công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ đối tượng là Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu) để điều tra. Liên quan đến vụ việcđến sinh con, ngày 6/7 công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ đối tượng là Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu) để điều tra. Kể về nỗi đau của gia đình, bà Nguyễn Thị Liên (mẹ đối tượng Nguyễn Văn Hải) cho biết ngoài em H. vừa mới sinh con được khoảng 2 tháng, nữ sinh còn có 3 người em khác. Tất cả đều có vấn đề về thị lực. Bà Liên cho biết, từ ngày em H. sinh đứa con trong bụng, cả nhà ăn ngủ đều phải tranh thủ, gấp gáp. Mấy đứa cháu nhỏ của bà mới tí tuổi mà đã phải tự chăm nhau, đứa bé H. sinh ra vẫn chưa được đặt tên. Theo lời mẹ đối tượng Nguyễn Văn Hải, câu chuyện bắt đầu vỡ lở từ khi cô con gái nuôi của bà đến nhà chơi, phát hiện em H. có những biểu hiện như người có thai. Khi đó là tháng 3/2018, cái thai đã được khoảng 6 tháng. Đưa em H. đi khám, bác sĩ bảo nên sinh hạ đứa bé trong bụng. Khi người thân có gặng hỏi, em H. còn che giấu, nói rằng do hàng xóm xâm hại. Khi bà Liên đến từng gia đình trong khu vực thì phát hiện không phải như vậy. "Thời điểm đó trong đầu tôi cũng lóe lên suy nghĩ và có hỏi Hải (bố của cháu H.) nhưng Hải chối và còn lớn giọng rằng: 'Con có điên đâu mà làm chuyện loạn luân đó'. Vậy mà giờ đây, sự việc lại đúng như cái suy nghĩ ban đầu của tôi” - bà Liên nói. “Con dâu tôi mất được 6 ngày thì tôi đổ bệnh, bị tai biến phải nằm viện gần 1 tháng trời. Tôi nghĩ đó là thời gian thằng Hải giở trò đồi bại với cái H.. Hành động của nó thật mất hết tính người, vợ vừa mất vẫn còn đang đội khăn tang mà nó dám. (Ảnh: Di ảnh của mẹ em H. - áo trắng) Cuộc sống gia đình với toàn người bị khiếm thị bẩm sinh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Bà L. cũng chưa biết phải nuôi 3 cháu nội và đứa bé mới chào đời thế nào bởi kinh tế gia đình phụ thuộc phần lớn vào các nhà thiện nguyện. Khi được hỏi về vụ việc, H. cho biết, chính người bố đẻ Nguyễn Văn Hải đã ép nữ sinh này quan hệ tình dục 1 lần vào buổi trưa khi không có ai ở nhà. Khi đó H. có chống cự lại nhưng không được. Suốt quá trình mang thai, H. vẫn ăn uống, sinh hoạt và đi học bình thường. Gia đình đối tượng Nguyễn Văn Hải có hoàn cảnh thuộc diện khó khăn ở xã. Năm 2018, biết được hoàn cảnh của gia đình, rất nhiều các nhà hảo tâm đã đến ủng hộ cho gia đình với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên su khi vợ qua đời, Hải "nướng" số tiền này vào rượu chè, cờ bạc. "Giờ chuyện đã 3 năm rõ 10 rồi có giấu, có tránh cũng chẳng được. Một bên là con, một bên là cháu tôi biết phải làm sao đây”, bà Liên sụt sùi. Sau khi có kết quả giám định ADN trùng khớp giữa bé trai và Hải, đối tượng này đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Dù vậy, đối tượng này vẫn khăng khăng phủ nhận hành vi ép con gái quan hệ tình dục . Ông Hán Vinh Khánh - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu cho biết từ khi phát hiện cháu H. có bầu, đại diện địa phương đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Con đường vào nhà nạn nhân bị bố ép quan hệ tình dục đến có con. Cũng theo ông Khánh, chính quyền xã Dị Nậu đang làm hồ sơ để làm chế độ chính sách cho gia đình cháu H. (Ảnh: Đường đến nhà nữ sinh). Xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ nơi xảy ra sự việc đau lòng, bố ép con gái 15 tuổi mù lòa quan hệ tình dục đến có con. (Ảnh Google maps) Công an đang điều tra làm rõ nghi án bố ép con gái quan hệ tình dục đến sinh con ở Phú Thọ. Nguồn VTC