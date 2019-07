Công viên nước Thanh Hà đẹp như Disneyland của Mỹ, khiến bạn “thích mê“

Vậy công viên nước Thanh Hà có bí kíp gì mà không chỉ các bạn trẻ mà cả người lớn đều “thích mê” đến như vậy. Hãy cùng chúng tôi khám phá bộ ba “bí kíp” của công viên nước này nhé.

1. Công viên hiện đại nhất Thủ đô được lấy cảm hứng thiết kế từ công viên Disneyland của Mỹ.

Công viên nước rộng 3 ha nằm phía tây Hà Nội lấy cảm hứng thiết kế từ Công viên giải trí Disneyland của Mỹ, xây dựng tổ hợp vui chơi nhiều trò chơi mạo hiểm. Disneyland thuộc khu nghỉ dưỡng Walt Disney World ở Orlando, Florida, là công viên thứ hai do Walt Disney xây dựng. Thế giới Disney này là vùng đất đầy màu sắc, khiến những đứa trẻ luôn bận rộn và hạnh phúc

Một góc cổng vào công viên nước Thanh Hà rất gần gũi với hình ảnh Công viên giải trí Disneyland của Mỹ

Công viên giải trí Disneyland của Mỹ

Được khởi công xây dựng từ tháng 10-2018, đến nay dự án đã hoàn thiện, mở cửa đón nhiều du khách đến trải nghiệm. Cách trung tâm thành phố không xa, đi về phía ngoại thành tây nam Hà Nội, nằm trên trục đường kết nối với 4 quận, huyện của thành phố Hà Nội, về tới khu đô thị Thanh Hà là du khách đã có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống ồn ã đầy khói vụi để có những phút giây thư giãn và giải trí tại Công viên nước Thanh Hà. Đây là một trong những sản phẩm tiện ích mà chủ đầu tư Mường Thanh chú trọng đầu tư xây dựng.

2. Những trò chơi mạo hiểm đầy hấp dẫn:

Vi vu với đường trượt 4 làn: Một trong những trò chơi hấp dẫn thường góp mặt trong những trò chơi của các khu công viên nước là đường trượt 4 làn, điểm thú vị chính là cầu trượt được xây dựng với những gấp khúc độc đáo, mang đến cảm giác cực mới mẻ, sáng tạo và đầy lôi cuốn, điểm thu hút chính là đường trượt được xây khá cao nên các bạn sẽ được tận hưởng cảm giác phiêu lưu thích thú ở trong khoảng thời gian lâu hơn. Khi chơi trò chơi này các bạn có thể cầm thanh trượt để việc di chuyển trên đường trượt trở nên trơn tru hơn, trò chơi đường trượt 4 làn tại công viên nước Thanh Hà cũng cực kì phù hợp cho những nhóm bạn thân đi đông người hay gia đình.

3. Tận hưởng dịch vụ ăn uống 5 sao

Với nửa ngày hoặc trọn một ngày vui chơi tại đây các bạn cũng có thể tính đến chi phí ăn uống hay việc mang theo đồ ăn để nạp năng lượng cho cả một ngày dài vui chơi hứa hẹn sẽ tốn rất nhiều calo cho xem.

Đừng lo vì đã có địa điểm ăn buffe chính là ở nhà hàng Tre nằm ngay cạnh khuôn viên công viên nước, thực đơn đồ ăn tại đây khá phong phú và mới lạ với những món ăn đặc trưng của ẩm thực Mường Thanh, một trong những thương hiệu đạt chuẩn 5 sao có tiếng trong lĩnh vực du lịch, chắc chắn giúp du khách vừa ngon miệng, đủ no nê cho cả một ngày dài, lại được tận hưởng dịch vụ 5 sao như tại khách sạn.

Ngoài ra bãi để xe rất rộng rãi thuận tiện, gần cạnh cổng vào công viên nước cũng là một điểm cộng cho công viên nước trẻ tuổi này.

Đường trượt xoắn ốc cực đã: Không mang hình dáng gấp khúc như đường trượt 4 làn nhưng lại có nét xoắn ốc với khúc cua đầy bất ngờ, Máng trượt “siêu to khổng lồ” sẽ thích hợp cho những cuộc vui cả gia đình hay nhóm bạn thân, thích nhất là ở khoản đường trượt xoắn ốc khá rộng mang đến cảm giác phiêu lưu hơn trên đoạn đường trượt dài vừa mang đến sự bất ngờ của một trò chơi mạo hiểm nhưng lại đảm bảo an toànBiển ngay trong lòng Hà Nội với khu tạo sóng: Thêm một điểm cộng lý tưởng khiến bạn chắc chắn chẳng nỡ bỏ qua nơi đây cho chuyến lịch trình của mình chính là khi biển nhân tạo với không gian tạo sóng êm đềm, tuy không hẳn là những cột sóng cao nhưng vẫn giúp bạn phần nào mang đến cảm giác tươi mát như ở một bãi biển thực thụ. Và nếu đã lâu không được bổ sung “vitamin sea” thì cũng đừng vội buồn các bạn nhé! Đến với nơi đây chắc chắn sẽ phần nào giúp bạn khỏa lấp nỗi trống vắng khi chưa được đi du lịch biển đó. Check in khung cảnh biển nhân tạo tại công viên nước Thanh Hà cũng giúp bạn có background thật đẹp cho những khung hình của mình.Các bậc phụ huynh cũng có thể cho con em mình tập bơi tại khu vực biển nhân tạo bởi mức nước đạt độ an toàn, giá thuê phao bơi hay máng trượt tại đây cũng hoàn toàn free!Khu vui chơi gia đình: Những gia đình nhỏ có thể dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên còn lại vào ngày cuối tuần khi tham gia những trò chơi hấp dẫn tại khu vui chơi gia đình của công viên nước. Vẫn là không gian vui chơi siêu mát mẻ và tiện lợi cùng nhiều trò chơi hấp dẫn cho bé giúp bé được rèn luyện thể lực tốt hơn.