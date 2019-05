Siêu thị Mường Thanh: Kiểm tra chất lượng đầu vào như khách sạn Mường Thanh

Nhắc đến Tập đoàn Mường Thanh, điều đầu tiên người ta liên tưởng tới đó là thương hiệu khách sạn thuần việt lớn nhất đông dương, là cánh chim đại bàng hiện diện trên những khách sạn Mường Thanh trên mọi miền Tổ quốc, là những công trình xây dựng nhà ở thương mại bình dân đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hàng triệu người có thu nhập thấp và trung bình ... Tuy nhiên, mới chỉ có số ít người biết đến siêu thị Mường Thanh hay còn gọi là MT Mart một thương hiệu siêu thị của Tập đoàn Mường Thanh đang ngày một phát triển lớn mạnh

Tận dụng vị trí đắc địa tại tầng một các khách sạn Mường Thanh cùng các tầng trung tâm thương mại khu dân cư đông đúc như HH Linh Đàm, Mường Thanh Mart là thương hiệu siêu thị đi kèm phục vụ nhu cầu thiết yếu của du khách lưu trú tại khách sạn và người dân địa phương.

Không gian rộng rãi của Mường Thanh Mart có thể tổ chức các hoạt động bên ngoài dành cho các bé.

So với quãng đường 26 năm lịch sử thì Mường Thanh Mart vẫn là 1 thương hiệu non trẻ với 9 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm dịch vụ thương mại nhiều năm,Tập đoàn Mường Thanh nổi tiếng với sự tận tình, chất lượng dịch vụ, phục vụ rất cao được khách hàng đánh giá và hài lòng. Sản phẩm của hệ thống siêu thị đa dạng về mẫu mã, chủng loại kiểm tra nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín. Công tác kiểm tra chất lượng đầu vào được hệ thống siêu thị Mường Thanh kiểm tra nghiêm ngặt. Các sản phẩm đưa vào được kiểm tra các chỉ số an toàn thực phẩm, loại bỏ cá sản phẩm có yếu tố độc hại cho sức khỏe con người. Bộ phận thu mua có trách nhiệm thử mẫu và lưu mẫu sản phẩm đầu vào như đưa vào khách sạn 5 sao.

Siêu thị Mường Thanh Mart thường xuyên có rất nhiều hoạt động, chương trình khuyến mại nhằm kích cầu.

Hiện nay, chuỗi Mường Thanh Mart đã phát triển mạnh mẽ với 8 siêu thị trên toàn quốc, quy mô từ 1000 cho đến gần 5000 m2 cung cấp hơn 20.000 mặt hàng đa dạng phong phú. Các mặt hàng bán chạy nhất là những hàng tiêu dùng nhanh cùng các mặt hàng tươi sống, rau củ quả, các đặc sản vùng miền.

Các gian hàng đa dạng về chủng loại phong phú về mẫu mã được bố trí khoa học tại Mường Thanh Mart.

Mặt hàng tươi sống luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ cũng như độ tươi ngon của sản phẩm.

Trái cây nhập khẩu tại các nguồn hàng uy tín, luôn đảm bảo độ thơm ngon.

Rau củ sạch nhập từ các nông trại lớn được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp.

Không những thế, bên trong siêu thị Mường Thanh Mart còn có khu vực vui chơi riêng dành cho các bé

Khu vực sân chơi rộng rãi với rất nhiều khu vực hoạt động thể chất cho các bé.

Khu vực giải trí, trò chơi điện tử.

Siêu thị Mường Thanh Mart đầu tiên được đầu tư xây dựng tại Mường Thanh Phủ Diễn Diễn Châu Nghệ An với diện tích gần 2000m2. Tuy nhiên cho tới tận những năm 2015-2017 Tập đoàn Mường Thanh mới bắt tay chú trọng vào đầu tư xây dựng hệ thống 7 siêu thị Mường Thanh Mart tiếp theo.

Dự kiến trong thời gian tới, Tập đoàn Mường Thanh sẽ khai trương các siêu thị Mường Thanh Mart tiếp theo, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách lưu trú tại hệ thống khách sạn Mường Thanh cũng như các cư dân của Bất động sản Mường Thanh.

Danh sách hệ thống các siêu thị Mường Thanh Mart trên toàn quốc STT Siêu Thị Địa chỉ Năm khai trương 1 MT Mart Hoàng Mai Tx Hoàng Mai - Nghệ An 2016 2 MT Mart Cửa Lò Tx Cửa Lò - Nghệ An 2015 3 MT Mart Phủ Diễn Thị trấn huyện Diễn Châu - Nghệ An 2010 4 MT Mart Con Cuông Trị trấn huyện Con Cuông - Nghệ An 2016 5 MT Mart Mộc Châu Trị trấn Mộc Châu - Sơn La 2016 6 MT Mart HH2 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. 2016 7 MT Mart HH1 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. 2016 8 MT Hà Nam TP Phủ Lý, Hà Nam 2017