9 dấu hiệu bạn đang hạnh phúc với công việc

Quá trình làm việc và sự nghiệp không chỉ gắn bó với bạn trong ngày một ngày hai, mà đó là quá trình dài hơi. Vì vậy, bất kỳ ai cũng đều mong muốn được làm công việc yêu thích và hạnh phúc với nó mỗi ngày. Thế nhưng, để tìm một công việc mang đến cho bạn cả tiền bạc và hạnh phúc là điều không dễ. Có đến 9 trong 10 người ghét công việc của họ. Vậy, bạn đang ở trong nhóm người nào?

Hãy tham khảo những dấu hiệu cho thấy bạn đang hạnh phúc với công việc sau đây từ chia sẻ của Trưởng phòng Tư vấn Tuyển dụng Careerlink.vn, một trong những trang web uy tín trong lĩnh vực nhân sự và tìm kiếm việc làm tại Việt Nam để tìm câu trả lời nhé.

Bạn nhiệt tình

Có thể là từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, nếu luôn hào hứng với công việc thì chắc rằng bạn đang rất yêu công việc của mình. Khi bạn yêu thích những gì mình làm, bạn sẽ không cảm thấy đó là nhiệm vụ mà như thể đang thực hiện sở thích của mình.

Thức dậy vào buổi sáng là điều rất khó khăn nhưng công việc sẽ “đánh thức” bạn dậy nếu bạn yêu thích nó. Tất nhiên, sẽ có những ngày bạn cảm thấy khó chịu và không muốn làm việc gì cả, nhưng số ngày đó chỉ là hiếm hoi và cảm giác này sẽ biến mất chỉ sau thời gian ngắn.

Bạn không quan tâm đến thời gian

Khi bước vào công việc, bạn làm không mệt mỏi và thậm chí không cần nhìn vào đồng hồ để xem đã đến giờ nghỉ trưa hay giờ ra về. Hoặc bạn sẽ không nao núng, bận tâm ngay cả khi bị “kẹt” trong cuộc họp khi đã đến giờ ăn trưa. Nếu đây là những gì đang xảy ra, bạn có thể tự hào rằng mình rất yêu thích những gì đang làm.

Bạn cảm thấy thỏa mãn

Hầu hết mọi người làm việc để có thu nhập hàng tháng và sẽ không quan tâm đến công việc thành công mỹ mãn ra sao mà chỉ biết tiền sẽ “chảy vào” tài khoản ngân hàng của mình hàng tháng. Tuy nhiên, khi yêu thích công việc của mình, bạn sẽ làm điều ngược lại. Bạn không chỉ làm việc vì lương mà còn vì sự đam mê. Bạn muốn đạt được thành quả và cuối mỗi ngày bạn cảm thấy như mình đã làm điều có ích và không lãng phí thời gian của cuộc đời.

Bạn tận hưởng công việc

Khi bạn yêu việc, thì dường như đó không phải là gánh nặng đối với bạn. Bạn sẽ thấy công việc thú vị như một trò chơi và hấp dẫn hơn bất kỳ thứ gì khác. Thậm chí, công việc là cả thế giới đối với bạn. Tâm trí của bạn luôn sáng suốt tại nơi làm việc và bạn thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Bạn cảm thấy được là chính mình và có cuộc sống tốt đẹp khi thích thú với những gì đang làm.

Bạn tình nguyện thay vì hi vọng không ai chú ý đến

Người yêu thích công việc luôn nghĩ rằng “Tôi hi vọng sẽ bắt đầu...” thay vì “Tôi hi vọng tôi không phải...”. Bạn tình nguyện tham gia các nhiệm vụ mới và tạo ra những mục tiêu mới với sự hào hứng, chứ không phải giấu mình trốn tránh và hi vọng mọi người quên đi sự có mặt của bạn nơi công sở.

Bạn hỗ trợ đồng nghiệp mà không cần suy nghĩ

Một dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy bạn hoàn toàn yêu thích công việc của mình là luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, bất kể nhiệm vụ đó có khó khăn đến đâu đi nữa. Bạn luôn nghĩ về hạnh phúc của người khác chứ không chỉ về nhu cầu cá nhân của riêng mình. Bạn luôn cố gắng chia sẻ thành công với đồng nghiệp và ghi nhận mọi thành tích của họ, dù là nhỏ bé nhất.

Bạn không có nỗi sợ mang tên “ngày thứ Hai”

Bạn không bao giờ thấy tiếc rằng kỳ nghỉ cuối tuần đã trôi qua và sẽ phải quay lại làm việc vào ngày mai, thậm chí không thể hiểu nổi những người luôn phàn nàn về ngày làm việc đầu tuần. Bạn yêu thích những gì mình làm và chờ đợi để được trở lại làm việc càng sớm càng tốt vì bạn luôn tận hưởng thời gian được gắn bó với công việc.

Bạn hợp tác với cấp trên, chứ không làm việc vì họ

Nếu đây là điều bạn đang nghĩ thì bạn thực sự rất may mắn khi tìm được công việc như vậy. Thật tuyệt vời khi có một cấp trên mà bạn có thể xem là người hợp tác với mình, đối xử tôn trọng, tin tưởng và đánh giá cao bạn.

Bạn thích tham gia các buổi họp

Bởi vì bạn luôn nghĩ về sự vận hành trơn tru của công ty và phúc lợi của đồng nghiệp nên bạn rất hứng thú tham gia các cuộc họp. Bạn muốn đóng góp sức của mình theo nhiều cách khác nhau nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề mà công ty có thể gặp phải. Bạn luôn chủ động và mong muốn là một phần trong những thay đổi mà công ty có thể phải thực hiện.