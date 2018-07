Nhà đẹp lung linh bằng cách sử dụng ánh sáng để trang trí

Có người sử dụng màu sắc, chất liệu, kiến trúc để trang trí còn trong ngôi nhà này ánh sáng là yếu tố chủ đạo khiến toàn bộ căn nhà lúc nào cũng trở nên lung linh. Khoảng sân lộ thiên là nơi mang lại nguồn sáng tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà, cửa kính trượt không cản sáng nhưng ngăn bụi và tiếng ồn cho khu vực sinh hoạt bên trong. Những bóng nắng hình tròn in lên sàn hay tường nhà giúp những người sống trong đó luôn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên. Sử dụng đồ nội thất thấp cùng cách trang trí sàn và trần màu trắng giúp đẩy xa khoảng cách hai khu vực này khiến căn nhà lúc nào trông cũng rộng và thoáng. Toàn bộ trọng lượng phần mái được chống đỡ bằng một khối hộp vuông màu xanh ở giữa, đèn trang trí hắt thứ ánh sáng trắng vào tường gỗ màu xanh tạo ấn tượng đẹp mắt. Cây xanh có thể tự do sinh trưởng nhờ cung cấp đầy đủ ánh sáng và khí trời. Toàn bộ khu vực sinh hoạt trong nhà bao quanh lấy khoảng sân lộ thiên để lấy ánh sáng, trong đó thiết kế phòng ngủ cũng không ngoại lệ. Vào ban đêm ánh sáng nhân tạo từ các loại đèn tạo cảm giác ngôi nhà như mặc thêm một lớp áo khác. Đồ nội thất thấp một lần nữa tạo điều kiện để ánh sáng có thể tự do đi vào mọi ngóc ngách trong căn nhà. Ngoài hệ thống đèn âm tường, đèn màu, ở mỗi khu vực chức năng như bếp nấu, bàn ăn đều có thêm đèn chiếu sáng riêng biệt. Phòng tắm toát lên sự sạch sẽ và sang trọng nhờ đá cẩm thạch, granit và đèn Led màu trắng. Toàn cảnh ngôi nhà khi về đêm.

Có người sử dụng màu sắc, chất liệu, kiến trúc để trang trí còn trong ngôi nhà này ánh sáng là yếu tố chủ đạo khiến toàn bộ căn nhà lúc nào cũng trở nên lung linh. Khoảng sân lộ thiên là nơi mang lại nguồn sáng tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà, cửa kính trượt không cản sáng nhưng ngăn bụi và tiếng ồn cho khu vực sinh hoạt bên trong. Những bóng nắng hình tròn in lên sàn hay tường nhà giúp những người sống trong đó luôn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên. Sử dụng đồ nội thất thấp cùng cách trang trí sàn và trần màu trắng giúp đẩy xa khoảng cách hai khu vực này khiến căn nhà lúc nào trông cũng rộng và thoáng. Toàn bộ trọng lượng phần mái được chống đỡ bằng một khối hộp vuông màu xanh ở giữa, đèn trang trí hắt thứ ánh sáng trắng vào tường gỗ màu xanh tạo ấn tượng đẹp mắt. Cây xanh có thể tự do sinh trưởng nhờ cung cấp đầy đủ ánh sáng và khí trời. Toàn bộ khu vực sinh hoạt trong nhà bao quanh lấy khoảng sân lộ thiên để lấy ánh sáng, trong đó thiết kế phòng ngủ cũng không ngoại lệ. Vào ban đêm ánh sáng nhân tạo từ các loại đèn tạo cảm giác ngôi nhà như mặc thêm một lớp áo khác. Đồ nội thất thấp một lần nữa tạo điều kiện để ánh sáng có thể tự do đi vào mọi ngóc ngách trong căn nhà. Ngoài hệ thống đèn âm tường, đèn màu, ở mỗi khu vực chức năng như bếp nấu, bàn ăn đều có thêm đèn chiếu sáng riêng biệt. Phòng tắm toát lên sự sạch sẽ và sang trọng nhờ đá cẩm thạch, granit và đèn Led màu trắng. Toàn cảnh ngôi nhà khi về đêm.