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Quân sự - Thế giới

Đoàn Việt Nam đến Venezuela, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất

Sau hơn 22 giờ bay đoàn Việt Nam gồm lực lượng quân đội và công an đã đến Venezuela tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Trà Khánh

Trưa 29/6 (giờ địa phương), máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines chở đoàn Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thành phố Maiquetia, bang La Guaira.

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Đoàn Việt Nam đến sân bay. Ảnh: Hoàng Vũ.

Đón đoàn tại sân bay, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Đại tá Vũ Thế Trung, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela. Về phía Venezuela có Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện Bộ Quốc phòng…

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Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto đón đoàn. Ảnh: Hoàng Vũ.

Chia sẻ tại lễ đón đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto bày tỏ không có từ ngữ nào có thể thể hiện hết được tình cảm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn hiện nay. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Yvan Gil Pinto gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cử đoàn sang tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ xúc động và tự hào khi nghe hai tiếng Việt Nam và thấy lá cờ Tổ quốc tung bay tại sân bay quốc tế Simon Bolivar cũng như chứng kiến các lực lượng vũ trang Việt Nam sang Venezuela chia sẻ khó khăn với đất nước bạn. "Tôi không biết nói gì hơn ngoài xúc động và tự hào. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa", Đại sứ Vũ Trung Mỹ chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

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Đại biểu Việt Nam và Venezuela cùng tổ bay Vietnam Airlines chụp ảnh chung với đoàn tại sân bay. Ảnh: Hoàng Vũ.

Về phần mình, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định với Bộ trưởng Yvan Gil Pinto việc Việt Nam cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà còn thể hiện tình cảm dành cho Venezuela. Đoàn Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình thực hiện nhiệm vụ, san sẻ khó khăn với Chính phủ và nhân dân Venezuela.

Tuy quãng đường và thời gian di chuyển từ Việt Nam đến Venezuela tương đối dài, các thành viên đoàn Việt Nam đều bảo đảm sức khỏe, tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, chiều 29/6 (giờ địa phương), dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, sắp xếp nơi ăn ở, vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, trưởng đoàn cùng một số thành viên và đại diện phía Venezuela đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira-địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm, cứu nạn.

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Đoàn khảo sát thực địa chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu hộ sau trận động đất. Ảnh: Hoàng Vũ.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên. Riêng Quân đội nhân dân Việt Nam cử 82 đồng chí, trong đó có 26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp, chia thành 4 bộ phận: Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 đồng chí; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 đồng chí cùng trang thiết bị; Đội Quân y gồm 30 đồng chí cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm 10 đồng chí và sử dụng 8 chó nghiệp vụ; cùng các phóng viên của Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

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