Loại trứng tuyệt đối không ăn, giá bèo cũng không mua mùa dịch

Trứng là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Cụ thể, lòng đỏ là thành phần quan trọng nhất của trứng chứa đầy đủ các thành phần như protein, lipid, canxi, sắt, kẽm, folat, vitamin A cùng rất nhiều khoáng chất. Điều đặc biệt, đạm trong lòng đỏ trứng chứa acid amin hoàn thiện, được đánh giá tốt nhất cho sức khỏe, ở trạng thái hoà tan nên rất dễ hấp thu. Lòng trắng dù ít chất dinh dưỡng hơn song vẫn chứa lượng lớn protein và canxi. Chất đạm của lòng trắng chủ yếu là albumin cùng các acid amin tương đối toàn diện có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trứng chỉ tốt cho sức khỏe khi được bảo quản đúng cách. Một khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên trứng, tuyệt đối không nên mua về chế biến món ăn. Nấm, mốc đen trên vỏ trứng. Trứng tuyệt đối không ăn là loại có vỏ nấm, mốc đen. Phần mốc này thường do thời gian bảo quản trứng quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài mà còn ảnh hưởng đến chất lượng bên trong của chúng. Dù vậy, bạn cần phân biệt được đốm tự nhiên và đốm do nấm mốc. Trong quá trình đẻ, những quả trứng đầu tiên thường có ít đốm đỏ nhạt, chấm "tàn nhang" trên bề mặt do ống sinh của gà mái hẹp, thành ống bị bóp mạnh gây chảy máu. Ngoài ra, quá trình chăm sóc cũng có thể tác động khiến vỏ trứng có nhiều chấm "tàn nhang". Nhất là khi lượng canxi trong thức ăn quá nhiều mà thiếu hụt vitamin A thì dễ gây nên hiện tượng này.Trứng có lòng đỏ bất thường. Khi chưa vỡ, bạn không thể quan sát lòng đỏ trứng bằng mắt thường. Tuy nhiên, nếu lúc đập ra phát hiện lòng đỏ trứng trộn lẫn vào lòng trắng, lòng đỏ có mùi hôi thì không nên giữ lại làm thức ăn. Tình trạng trên bắt nguồn do vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập vào bên trong qua lỗ khí ở vỏ, khiến trứng bị hỏng. Lúc này, trứng không chỉ không còn thơm ngon mà còn có thể gây hại sức khỏe. Trứng nứt. Vỏ trứng có cấu trúc liên kết mạnh, giúp bảo vệ thành phần bên trong khỏi vi khuẩn. Tuy nhiên, một khi lớp vỏ, màng trứng bị nứt thì các chất độc hại, vi khuẩn sẽ dễ dàng thâm nhập. Để món ngon an toàn sức khỏe, bạn nên lựa chọn trứng tươi cho gia đình. Chú ý quan sát phần vỏ, nếu trứng vỏ dày, kích thước vừa phải thì thường tươi hơn so với loại quả mỏng và to. Bạn cũng nên ưu tiên chọn quả có lớp vỏ ram ráp, cứng, nhìn kỹ có lớp phấn mỏng bao quanh. Khi mua, nên kiểm tra trứng còn mới hay đã để lâu ngày bằng cách lắc thật nhẹ quả trứng. Nếu không có sự chuyển động bên trong thì chắc chắc đây là trứng còn mới; nếu trứng có chuyển động cho thấy đã lâu ngày. Mức độ chuyển động càng mạnh thì trứng càng để lâu ngày, có thể đã hỏng. Quả trứng không còn tươi sẽ có các đường vân hiện lên, túi khí to hơn. Đặc biệt khi túi khí càng to thì trứng càng cũ. Trường hợp trứng đã hỏng sẽ bị vỡ lòng đỏ nên tạo ra các màu sắc không đồng đều và có thể quan sát thấy màu xám đục.

