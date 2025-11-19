Hà Nội

Xã hội

Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ sát hại 4 người thân ở Hà Nội

Đại diện hợp pháp của bị hại đã rút đơn kháng cáo tại phiên tòa nên HĐXX ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ sát hại 4 người thân ở Hà Nội.

Gia Đạt

Ngày 19/11, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của đại diện hợp pháp cho bị hại trong vụ án giết người gây rúng động dư luận xảy ra tại Phú Xuyên (Hà Nội) 11 tháng trước. Bị cáo Vũ Văn Vương (52 tuổi) hồi đầu tháng 7 bị cấp sơ thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội "Giết người". Sau bản án này, đại diện cho các bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Vương.

capture-6483.png
Bị cáo Vũ Văn Vương.

Tại phần thủ tục phiên phúc thẩm, Chủ tọa phiên tòa đã giải thích cho đại diện hợp pháp của các bị hại, bị cáo về việc không có tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, hành vi phạm tội của bị cáo quá dã man, tàn độc,… nên không có căn cứ để xem xét. Theo đó, phía bị hại đã rút đơn. Tòa phúc thẩm đình chỉ xét xử với bị cáo Vũ Văn Vương, bản án sơ thẩm chính thức có hiệu lực pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, bà N - mẹ của Vương; bà T - vợ của Vương; cùng 2 con là H và V sống cùng một nhà với bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, Vương làm nghề đan mây tre, vợ làm nghề phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình. Từ đầu năm 2024, mẹ bị cáo thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên Vương nghỉ làm, ở nhà chăm sóc. Trước đó bố của bị cáo cũng bị ốm đau trong thời gian dài và mất.

Vương khai bản thân ốm yếu, gia đình nghèo nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Từ đó người đàn ông 52 tuổi này nảy sinh ý định sát hại toàn bộ người thân trong gia đình, sau đó tự tử để cùng giải thoát. Sáng 15/1, trong lúc vợ đi làm và con út đi học, Vũ Văn Vương nảy sinh ý định giết con lớn H - 19 tuổi. Ông ta mở nhạc to gọi con vào phòng ngủ nhờ giữ hộ giường.

Trong lúc H đang cúi người, hai tay giữ thành giường thì người đàn ông này cầm chiếc chày gỗ sát hại chính con ruột của mình, giấu xác nạn nhân vào gầm giường rồi xóa sạch hiện trường. Chiều cùng ngày, cháu T sau khi đi học về phòng nằm ngủ trên giường. Bị cáo Vương mở nhạc to rồi vào phòng ngủ dùng búa đinh sát hại con trai. Ông ta đẩy nạn nhân vào gầm giường, cạnh thi thể của con lớn.

Khoảng 17h cùng ngày, bà T đi làm về hỏi các con đâu, Vương nói dối “đứa đi chơi, đứa đi làm răng, không về nhà”. Đến đêm khuya, Vương dùng búa đinh sát hại vợ mình khi bà đang ngủ say rồi đẩy thi thể vào gầm giường cạnh thi thể của hai con. Đến khoảng 1h ngày 16/1, Vương sát hại người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường. Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết. Bị cáo sau đó bỏ trốn vào Đà Nẵng, TP Vũng Tàu, rồi đến chùa cầu siêu cho 4 người thân. Hai ngày sau, người đàn ông này bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Nguồn: ĐTHĐT.
