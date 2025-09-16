Hà Nội

Xã hội

Đình chỉ thanh tra 6 dự án lớn về hạ tầng ở TP HCM

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa quyết định đình chỉ thanh tra đối 6 dự án về hạ tầng ở TPHCM mà ban hành tại Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP ngày 22/7.

Thanh tra Chính phủ sẽ không thanh tra dự án cầu Thủ Thiêm 2, dự án BOT cầu Phú Mỹ, dự án BT đường dẫn cầu Phú Mỹ, dự án BT 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1A, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc (khu chức năng số 3 và số 4), hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong khu đô thị Thủ Thiêm.

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có quyết định đình chỉ thanh tra đối với 6 dự án về hạ tầng ở TP HCM mà trước đó đã ban hành tại Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP ngày 22/7.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 không bị thanh tra.

Cụ thể, 6 dự án gồm cầu Thủ Thiêm 2, dự án BOT cầu Phú Mỹ, dự án BT đường dẫn cầu Phú Mỹ, dự án BT 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4), hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo TTCP, lý do đình chỉ thanh tra là do các dự án đã có kết luận thanh tra trước đó. Các dự án trên nằm trong nhóm 20 dự án thuộc phạm vi thanh tra của TTCP tại TP HCM theo kế hoạch 1505. Như vậy, với quyết định đình chỉ thanh tra 6 dự án tại TP HCM, vẫn còn 14 dự án do TTCP trực tiếp thanh tra.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đã ký báo cáo số 62 kiến nghị TTCP không thanh tra một số dự án theo kế hoạch số 1505 của TTCP.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cũng không bị thanh tra.

UBND TP HCM báo cáo có 15 công trình, dự án không thuộc phạm vi thanh tra theo khoản 1, phần II của kế hoạch 1505/KH-TTCP. Đó là các công trình, dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, bản án (10 dự án, công trình) và các công trình, dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng (1 công trình); các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi (4 dự án, công trình), trong đó 11 công trình, dự án không thuộc phạm vi thanh tra.

Một dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa đầu tư xây dựng là Khu dân cư Investco Green City tại địa điểm khu đất nghiên cứu lập dự án thuộc địa giới Khu chức năng số 7 Khu đô thị mới Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng).

4 dự án, công trình đã được cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đang tập trung triển khai gồm đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép - Thị Vải, dự án nhà hỗn hợp HH1, dự án khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ (quận 7 cũ), dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng phường Tân Phú quận 7 (Everich 3).

Tại báo cáo này, UBND TP HCM trình bày rằng, trên tinh thần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình dự án, khu đất trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chống lãng phí; trong thời gian tới, UBND TP HCM sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban ngành, tổ công tác đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư để triển khai, thực hiện đối với 15 công trình, dự án nêu trên. Do đó, UBND TP HCM kiến nghị TTCP không thanh tra đối với 15 công trình, dự án trên.

Trước đó, TTCP ban hành kế hoạch số 1505 về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Cả nước có gần 900 dự án, công trình sẽ được thanh tra. TTCP trực tiếp thanh tra 145 dự án của các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn, tổng công ty có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng và thanh tra một số dự án lớn của các tỉnh, thành có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Riêng TPHCM có 20 dự án do TTCP trực tiếp thanh tra.

