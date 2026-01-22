Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ ô tô Mercedes GLC200 bị cào xước, bẻ gương, đập kính ở Hà Nội

Chị N. đỗ ô tô Mercedes GLC200 trên vỉa hè trước một trung tâm Tiếng Anh, sau đó chị N. phát hiện thân xe bị cào xước, kính và gương có dấu hiệu bị đập phá.

Gia Đạt

Ngày 22/1, Công an phường Đại Mỗ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chị Đ.B.N. đăng tải các bài viết phản ánh việc xe ô tô Mercedes GLC200 của chị bị phá hoại vào tối 18/1.

cao-xuoc-than-xe-14335268.jpg
Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái khi đỗ trên vỉa hè.

Theo thông tin, hình ảnh do chị N. đăng tải, khoảng từ 19h55 đến 21h20 cùng ngày, chị đi ăn tối và đỗ xe ô tô trước một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ) theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng gần đó. Thời điểm này, trung tâm tiếng Anh đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để tiện liên hệ khi cần thiết.

Tuy nhiên, sau đó, hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ với chủ xe mà lớn tiếng quát tháo. Người này cùng con gái đã có hành vi bẻ gương chiếu hậu và dùng mũ bảo hiểm đập thẳng vào kính xe.

Theo phản ánh, mặc dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, hai mẹ con vẫn tiếp tục to tiếng và dùng vật sắc nhọn tác động quanh xe, để lại nhiều vết xước hằn sâu với hình thù rõ ràng. Khi ra chỗ đỗ xe, chị N. phát hiện trên xe có nhiều vết rạch; dưới gầm xe còn bị đặt một chậu cây.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, chị N. đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo, cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera; đồng thời đưa xe đi giám định thiệt hại. Sau đó, nữ chủ xe chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi, song theo chị N., thái độ của phía bên kia tỏ ra thiếu thiện chí.

Vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗ tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Mercedes GLC200 #Hà Nội #bảo vệ xe #cào xước #đập kính #bẻ gương

Xã hội

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Cao Bằng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số súng và đạn nêu trên qua mạng xã hội Facebook với mục đích săn bắn động vật.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, ngày 21/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

cac-doi-tuong-tai-co-quan-dieu-tra.jpg
Các đối tượng tại cơ quan An ninh điều tra.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm thiếu niên hành hung, làm nhục người đi đường ở Tuyên Quang

Theo cơ quan điều tra, mặc dù các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi thể hiện rõ sự côn đồ, liều lĩnh, ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Hoàng Duy Khoa (sinh năm 2008), Phan Vũ Phong (inh năm 2009, cùng trú tại xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Anh Duy (sinh năm 2009, trú tại xã Hồng Thái), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 2008, trú tại xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang) về các hành vi: Cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và cướp tài sản.

8.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Cao Bằng ra đầu thú

Ngày 20/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú.

Đối tượng truy nã Đàm Tuấn Đạt (sinh năm 2008, trú tại xóm Bản Rạc Nà Thúng, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng), phạm tội Cướp tài sản, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 2/2025. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Đàm Tuấn Đạt đang lẩn trốn, làm thuê tại Campuchia.

2389528591089813795.jpg
Đối tượng Đàm Tuấn Đạt (áo đen) tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

