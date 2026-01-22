Hà Nội

Xã hội

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Cao Bằng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số súng và đạn nêu trên qua mạng xã hội Facebook với mục đích săn bắn động vật.

Gia Đạt

Ngày 22/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, ngày 21/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

cac-doi-tuong-tai-co-quan-dieu-tra.jpg
Các đối tượng tại cơ quan An ninh điều tra.

Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Văn Tu (sinh năm 1991), Hoàng Văn Tính (sinh năm 1995) và Hoàng Văn Thạnh (sinh năm 1982), cùng trú tại xóm Kéo Nặm, xã Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tang vật thu giữ trong vụ án gồm: 3 khẩu súng nén khí, 1 khẩu súng kíp, 3 hộp đạn và 1 hộp thuốc súng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số súng và đạn nêu trên qua mạng xã hội Facebook với mục đích săn bắn động vật. Ngày 8/1/2026, các đối tượng di chuyển đến khu vực biên giới thuộc xóm Lũng Chung, xã Trùng Khánh để săn bắn và ở lại trong rừng. Đến ngày 10/01/2026, trong quá trình quay trở về, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt 4 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Nguồn: ĐTHĐT.
