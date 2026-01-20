Vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Cao Bằng ra đầu thú

Ngày 20/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú.

Đối tượng truy nã Đàm Tuấn Đạt (sinh năm 2008, trú tại xóm Bản Rạc Nà Thúng, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng), phạm tội Cướp tài sản, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 2/2025. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Đàm Tuấn Đạt đang lẩn trốn, làm thuê tại Campuchia.

Đối tượng Đàm Tuấn Đạt (áo đen) tại cơ quan Công an.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, liên lạc trực tiếp với đối tượng qua mạng xã hội, đồng thời phối hợp vận động, thuyết phục gia đình đưa đối tượng về Việt Nam đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, đến ngày 13/1/2026, Đàm Tuấn Đạt đồng ý trở về Việt Nam. Ngày 19/1, đối tượng đã có mặt tại Cao Bằng và đến Công an tỉnh Cao Bằng đầu thú.

