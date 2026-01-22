Hà Nội

Xã hội

Khởi tố nhóm thiếu niên hành hung, làm nhục người đi đường ở Tuyên Quang

Theo cơ quan điều tra, mặc dù các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi thể hiện rõ sự côn đồ, liều lĩnh, ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Gia Đạt

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Hoàng Duy Khoa (sinh năm 2008), Phan Vũ Phong (inh năm 2009, cùng trú tại xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Anh Duy (sinh năm 2009, trú tại xã Hồng Thái), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 2008, trú tại xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang) về các hành vi: Cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và cướp tài sản.

8.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 17/11/2025, trên đoạn đường Quốc lộ 2C thuộc Thôn 5, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, nhóm thanh niên do Hoàng Duy Khoa cầm đầu đã cùng nhau thống nhất “đi đường gặp người lạ sẽ chặn đánh để dằn mặt”.

Khi đến khu vực Quảng trường xã Nà Hang, nhóm Khoa gặp 4 thanh niên ở xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang đi đường nên đã chặn xe đuổi đánh, sau đó khống chế, ép 2 thanh niên lạ mặt lên xe mô tô của nhóm mình, đưa lên Thủy điện Tuyên Quang thuộc Thôn 2, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh, sử dụng điếu thuốc lá đang cháy dở bắt bị hại ngậm vào mồm và dí vào mặt bị hại. Sau đó, Hoàng Duy Khoa yêu cầu một bị hại cởi hết quần áo để tập thể dục theo yêu cầu của mình. Còn Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Thanh Tâm đã kiểm tra balo của bị hại để chiếm đoạt 2 lít xăng mà các bị hại mang theo khi đi đường.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi thể hiện rõ sự côn đồ, liều lĩnh, ngông cuồng, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ

Nguồn: ĐTHĐT.
