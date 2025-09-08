Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ người đàn ông nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Sau khi leo lên tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng), người đàn ông đã dùng khẩu trang bịt mắt, rồi nhảy xuống nền bê tông dẫn tới tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Khoảng 10h20 ngày 8/9, tại khu nhà bốn tầng của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ một người đàn ông bất ngờ nhảy lầu và tử vong tại chỗ.

bvdk-bt-1691311109600581343968.jpg
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này đi từ bên ngoài đi vào, khi lên đến tầng 4 đã dùng khẩu trang tự bịt mắt mình, nhảy xuống. Kiểm tra sơ bộ tử thi, trong người nạn nhân có một con dao Thái Lan.

Được biết, dãy nhà bốn tầng nói trên vừa mới được dọn dẹp để bàn giao cho đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
