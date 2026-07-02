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Xã hội

Điều khiển xe máy vượt cầu tạm trên sông, nam thanh niên bị nước cuốn trôi

Sáng 2/7, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC VÀ CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi vượt qua cầu tạm trên sông Ba.

Hà Ngọc Chính

Lúc 14h10 ngày 1/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo từ Công an phường An Bình về việc một người bị đuối nước tại khu vực cầu đang xây dựng trên địa bàn.

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Vượt cầu tạm trên sông, nam thanh niên bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến đường Lê Thị Hồng Gấm, tổ 7, phường An Bình, tỉnh Gia Lai để triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Ba, đồng thời triển khai đội hình lặn tại khu vực xảy ra vụ việc. Theo lực lượng chức năng, thời điểm cứu nạn, khu vực này có mực nước sâu và dòng chảy xiết, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Đến 15h25 ngày 1/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy xe mô tô của nạn nhân. Đến 3h ngày 2/7, thi thể nạn nhân cũng được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là anh H.T.P. (SN 2004, trú thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h05 ngày 1/7, anh P. điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81S1-12xx đi qua cầu tạm tại khu vực cầu đang xây dựng. Do dòng nước chảy xiết, cả người và xe bị cuốn rơi xuống sông Ba.

Mời bạn đọc xem video: Cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời. Nguồn VTV1

#Vượt cầu tạm trên sông #thanh niên bị nước cuốn #Công an tỉnh Gia Lai #cầu tạm trên sông Ba #Sáng 2/7 #Công an phường An Bình

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