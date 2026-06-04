Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong khi tắm ở hồ Kẻ Gỗ

Trong lúc cùng người thân tắm mát tại hồ Kẻ Gỗ, em N.T.D.L. (SN 2011, xã Cẩm Duệ, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 4/6, thông tin từ UBND xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến học sinh lớp 9 tử vong thương tâm.

Trước đó, vào chiều 3/6, em N.T.D.L. (SN 2011, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) cùng người thân tới khu vực hồ Kẻ Gỗ đoạn thuộc thôn Mỹ Lâm (xã Cẩm Duệ) vui chơi.

Lúc đầu, em L. có mặc áo phao khi tắm. Tuy nhiên, sau đó em cởi áo phao và không may bị trượt chân, dẫn tới đuối nước.

Hiện trường vụ việc đau lòng. Ảnh: Văn Đức

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã đã đến hiện trường để xác minh, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau khoảng 40 phút, thi thể em L. được tìm thấy cách vị trí em gặp nạn khoảng 3 m.

Được biết, em N.T.D.L. về quê ngoại ở xã Cẩm Duệ chơi sau khi vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.