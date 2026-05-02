Nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong khi tắm thác ngày nghỉ lễ

Đi chơi lễ, nam sinh lớp 10 cùng nhóm bạn tắm thác Krom (tỉnh Gia Lai)không may rơi vào vùng nước sâu, mất tích.

Chiều 1/5, một vụ đuối nước thương tâm khiến một nam sinh lớp 10 tử vong. Địa điểm xảy ra sự việc tại thác Krom, làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Nạn nhân là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn phường Hội Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, em Đ.G.L. (SN 2010; trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng nhóm bạn đến khu vực thác Krom để tắm. Trong lúc xuống nước, em L. không may đã rơi vào vùng nước xoáy và mất tích.

Thác Krom, làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai- nơi nam sinh đuối nước. Ảnh V.N



Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp công an địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Thác Krom cao khoảng 8 m, nước chảy xiết, bên dưới tồn tại nhiều hố sâu và dòng xoáy nguy hiểm. Đây là điểm thu hút đông người đến vui chơi dịp lễ, dù nhà chức trách địa phương đã có cảnh báo rủi ro.