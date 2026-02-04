Hà Nội

Giải trí

Hot face sao Việt: Tóc Tiên khoe tóc mới được khen trẻ trung, dễ thương

Tóc Tiên khoe tóc mới, hút nhiều lời khen nhan sắc trẻ trung, dễ thương. Con gái Lan Phương thích thú khi được ngồi chiếu, gặm đùi gà khi về quê ăn giỗ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 4/2: Ca sĩ Tóc Tiên khoe tóc mới, thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều lời khen cho nhan sắc trẻ trung, dễ thương. Ảnh: FB Tóc Tiên
Diễn viên đưa con gái Mia về quê ăn giỗ. Em bé lai Tây tỏ ra thích thú khi được ngồi chiếu, gặm đùi gà. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen
Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo sơ mi với chân váy ngắn, được nhiều người nhận xét như nữ sinh. Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Hai chị em cựu siêu mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh thực hiện bộ ảnh chung mừng sinh nhật. Ảnh: FB Bui Thuy Hang
Diễn viên Thuỳ Anh diện váy đỏ đón tuổi mới. Ảnh: FB Thuỳ Anh
Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tình tứ ở buổi tiệc cuối năm. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
Ca sĩ Bảo Anh khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái chụp ảnh bên bánh tét tự làm. Ảnh: FB Bảo Anh
Ca sĩ Lưu Hương Giang nôn nao không khí Tết: "Xuân của đất trời nay mới đến. Trong tôi xuân đã đến lâu rồi!". Ảnh: FB Lưu Hương Giang
