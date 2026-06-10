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[INFOGRAPHIC] Những ứng cử viên sáng giá Vua phá lưới World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Những ứng cử viên sáng giá Vua phá lưới World Cup 2026

Kylian Mbappe, Harry Kane hay Erling Haaland được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.

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